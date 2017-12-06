ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Льюис вызвал 27 хоккеистов на декабрьский учебно-тренировочный сбор

07.12.2017 20:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

13 декабря национальная сборная Беларуси начнёт декабрьский учебно-тренировочный сбор, в рамках которого сыграет два товарищеских поединка против сборной Казахстана.

В расположение сборной вызвано 27 хоккеистов.

Вратари: Михаил Карнаухов (ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Виталий Трус (ХК «Неман», Экстралига), Александр Осипков (ХК  «Динамо-Молодечно», Экстралига).

Защитники: Даниил Бокун  (ХК  «Шахтер-Солигорск», Экстралига), Павел Воробей  (ХК «Куньлунь Ред Стар», КХЛ), Роман Дюков (ХК  «Динамо-Минск», КХЛ), Дмитрий Заламай (ХК  «Гомель», Экстралига), Дмитрий Знахаренко (ХК  «Динамо-Минск», КХЛ), Егор Иванов (ХК  «Юность – Минск», Экстралига), Павел Казакевич (ХК  «Юность – Минск», Экстралига), Евгений Лисовец (ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Кристиан Хенкель  (ХК  «Динамо-Минск», КХЛ).

Нападающие: Дмитрий Амброжейчик (ХК «Динамо-Молодечно», Экстралига), Андрей Белевич (ХК «Динамо-Молодечно», Экстралига), Павел Боярчук (ХК «Неман», Экстралига), Дмитрий Буйницкий (ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Руслан Васильчук (ХК  «Динамо-Молодечно», Экстралига), Артур Гаврус (ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Артем Демков (ХК «Шахтер-Солигорск», Экстралига), Данила Карабань (ХК  «Динамо-Молодечно», Экстралига), Александр Китаров (ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Александр Когалев (ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Максим Парфеевец (ХК «Юность-Минск», Экстралига), Виктор Туркин (ХК «Юность-Минск», Экстралига), Евгений Ковыршин (ХК  «Динамо-Минск», КХЛ), Александр Павлович (ХК  «Динамо-Минск», КХЛ), Алексей Ефименко (ХК  «Юность-Минск», Экстралига).

13 и 14 декабря команда Дэйва Льюиса проведет кэмп в Минске, после чего 15 декабря отправится в Молодечно, где сыграет со сборной Казахстана, а 16 декабря проведёт ответный поединок в Минске на льду МКСРК «Чижовка-Арена».

Расписание матчей:

15.12.2017 (Пятница) г. Молодечно:

19:00 – Беларусь – Казахстан

16.12.2017 (Суббота) г. Минск, МКСРК «Чижовка-Арена»:

18:00 – Беларусь – Казахстан.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
13 декабря национальная сборная Беларуси начнёт декабрьский учебно-тренировочный сбор, в рамках которого сыграет два товарищеских поединка против сборной...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Сборная Беларуси – в первой корзине группы D Лиги наций
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика