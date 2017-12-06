Льюис вызвал 27 хоккеистов на декабрьский учебно-тренировочный сбор

13 декабря национальная сборная Беларуси начнёт декабрьский учебно-тренировочный сбор, в рамках которого сыграет два товарищеских поединка против сборной Казахстана.

В расположение сборной вызвано 27 хоккеистов.

Вратари: Михаил Карнаухов (ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Виталий Трус (ХК «Неман», Экстралига), Александр Осипков (ХК «Динамо-Молодечно», Экстралига).

Защитники: Даниил Бокун (ХК «Шахтер-Солигорск», Экстралига), Павел Воробей (ХК «Куньлунь Ред Стар», КХЛ), Роман Дюков (ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Дмитрий Заламай (ХК «Гомель», Экстралига), Дмитрий Знахаренко (ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Егор Иванов (ХК «Юность – Минск», Экстралига), Павел Казакевич (ХК «Юность – Минск», Экстралига), Евгений Лисовец (ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Кристиан Хенкель (ХК «Динамо-Минск», КХЛ).

Нападающие: Дмитрий Амброжейчик (ХК «Динамо-Молодечно», Экстралига), Андрей Белевич (ХК «Динамо-Молодечно», Экстралига), Павел Боярчук (ХК «Неман», Экстралига), Дмитрий Буйницкий (ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Руслан Васильчук (ХК «Динамо-Молодечно», Экстралига), Артур Гаврус (ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Артем Демков (ХК «Шахтер-Солигорск», Экстралига), Данила Карабань (ХК «Динамо-Молодечно», Экстралига), Александр Китаров (ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Александр Когалев (ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Максим Парфеевец (ХК «Юность-Минск», Экстралига), Виктор Туркин (ХК «Юность-Минск», Экстралига), Евгений Ковыршин (ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Александр Павлович (ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Алексей Ефименко (ХК «Юность-Минск», Экстралига).

13 и 14 декабря команда Дэйва Льюиса проведет кэмп в Минске, после чего 15 декабря отправится в Молодечно, где сыграет со сборной Казахстана, а 16 декабря проведёт ответный поединок в Минске на льду МКСРК «Чижовка-Арена».

Расписание матчей:

15.12.2017 (Пятница) г. Молодечно:

19:00 – Беларусь – Казахстан

16.12.2017 (Суббота) г. Минск, МКСРК «Чижовка-Арена»:

18:00 – Беларусь – Казахстан.