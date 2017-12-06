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Сборная Беларуси – в первой корзине группы D Лиги наций

07.12.2017 20:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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УЕФА опубликовал состав корзин жеребьевки Лиги наций.

Новый турнир впервые пройдет в 2018 году с сентября по ноябрь.

Сборная Беларуси попала в первую корзину лиги D вместе с Азербайджаном, Македонией и Грузией.

Победители групп в лиге D перейдут в элитный дивизион – лигу C.

Отметим, что путевку на Евро-2020 получат первые два места из 10 отборочных групп, а еще четыре путевки определятся по итогам розыгрыша Лиги наций – по одной в каждой из лиг.

Полностью состав корзин выглядит следующим образом:

Группа A

Корзина 1: Германия, Португалия, Бельгия, Испания.

Корзина 2: Франция, Англия, Швейцария, Италия.

Корзина 3: Польша, Исландия, Хорватия, Голландия.

Группа B

Корзина 1: Австрия, Уэльс, Россия, Словакия.

Корзина 2: Швеция, Украина, Ирландия, Босния и Герцеговина.

Корзина 3: Северная Ирландия, Дания, Чехия, Турция.

Группа C

Корзина 1: Венгрия, Румыния, Шотландия, Словения.

Корзина 2: Греция, Сербия, Албания, Норвегия.

Корзина 3: Черногория, Израиль, Болгария, Финляндия.

Корзина 4: Кипр, Эстония, Литва.

Группа D

Корзина 1: Азербайджан, Македония, Беларусь, Грузия.

Корзина 2: Армения, Латвия, Фарерские острова, Люксембург.

Корзина 3: Казахстан, Молдова, Лихтенштейн, Мальта.

Корзина 4: Андорра, Косово, Сан-Марино, Гибралтар.

Матчи первого тура пройдут 6-8 сентября 2018 года, второго тура – 9-11 сентября, третьего тура – 11-13 октября, четвертого тура – 14-16 октября, пятого тура (для групп C и D) – 15-17 ноября, шестого тура (для групп C и D) – 18-20 ноября. Жеребьевка турнира пройдет в Лозанне 24 января.

 
 
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УЕФА опубликовал состав корзин жеребьевки Лиги наций.

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