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Сборная Беларуси – в первой корзине группы D Лиги наций
07.12.2017 20:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
УЕФА опубликовал состав корзин жеребьевки Лиги наций.
Новый турнир впервые пройдет в 2018 году с сентября по ноябрь.
Сборная Беларуси попала в первую корзину лиги D вместе с Азербайджаном, Македонией и Грузией.
Победители групп в лиге D перейдут в элитный дивизион – лигу C.
Отметим, что путевку на Евро-2020 получат первые два места из 10 отборочных групп, а еще четыре путевки определятся по итогам розыгрыша Лиги наций – по одной в каждой из лиг.
Полностью состав корзин выглядит следующим образом:
Группа A
Корзина 1: Германия, Португалия, Бельгия, Испания.
Корзина 2: Франция, Англия, Швейцария, Италия.
Корзина 3: Польша, Исландия, Хорватия, Голландия.
Группа B
Корзина 1: Австрия, Уэльс, Россия, Словакия.
Корзина 2: Швеция, Украина, Ирландия, Босния и Герцеговина.
Корзина 3: Северная Ирландия, Дания, Чехия, Турция.
Группа C
Корзина 1: Венгрия, Румыния, Шотландия, Словения.
Корзина 2: Греция, Сербия, Албания, Норвегия.
Корзина 3: Черногория, Израиль, Болгария, Финляндия.
Корзина 4: Кипр, Эстония, Литва.
Группа D
Корзина 1: Азербайджан, Македония, Беларусь, Грузия.
Корзина 2: Армения, Латвия, Фарерские острова, Люксембург.
Корзина 3: Казахстан, Молдова, Лихтенштейн, Мальта.
Корзина 4: Андорра, Косово, Сан-Марино, Гибралтар.
Матчи первого тура пройдут 6-8 сентября 2018 года, второго тура – 9-11 сентября, третьего тура – 11-13 октября, четвертого тура – 14-16 октября, пятого тура (для групп C и D) – 15-17 ноября, шестого тура (для групп C и D) – 18-20 ноября. Жеребьевка турнира пройдет в Лозанне 24 января.
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УЕФА опубликовал состав корзин жеребьевки Лиги наций.
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