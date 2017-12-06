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Лига Европы. «Милан» в гостях у «Риеки», киевское «Динамо» принимает «Партизан»
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В 6-м туре группового этапа Лиги Европы «Милан» в гостях сыграет с «Риекой».
Лига Европы
Групповой этап
6-й тур
- Дата проведения
-
7 декабря, 21.00, «Андрувстадион»
Фастав Злин –
Зламал, Гнаничек, Матейов, Гайич, Ирачек, Гронек, Траоре, Вукадинович, Хольцер, Копечны, Диоп.
Локомотив –
Коченков, Игнатьев, Пейчинович, Кверквелия, Миранчук, Фернандеш, Миранчук, Денисов, Фарфан, Коломейцев, Лысов.
- Предупреждение:
-
Миранчук
(4).
- Дата проведения
-
7 декабря, 21.00, «Паркен»
Копенгаген –
Ольсен, Вавро, Бойлесен, Анкерсен, Люфтнер, Квист, Зека, Вербич, Сотериу, Сантандер, Фальк.
Шериф –
Микулич, Посмак, Кулушич, Кристиано, Раку, Антон, Брезовец, Маседа, Кендыш, Бадибанга, Сушич.
- Дата проведения
-
7 декабря, 21.00, «Синот-Тип Арена»
Славия –
Лаштувка, Нгаде-Нгаджуи, Соболь, Фридрих, Югас, Соучек, Ротань, Данни, Стох, Змргал, Шкода.
Астана –
Эрич, Логвиненко, Шомко, Шитов, Аничич, Граховац, Маевский, Мужиков, Томасов, Кабананга, Твумаси.
- Дата проведения
-
7 декабря, 21.00, «Эстадио де ла Серамика»
Вильярреал –
Барбоса, Пау Торрес, Марин, Рукавина, Сориано, Чука, Montolio, Герра, Morlanes, Марио Гонсалес, Поведа.
Маккаби Тель-Авив –
Райкович, Бабен, Давидзада, Шпунгин, Тиби, Перец, Рикан, Миха, Голаса, Блэкмэн, Шенфельд.
- Предупреждение:
-
Тиби
(14).
- Дата проведения
-
7 декабря, 21.00, «Стад де Сюисс»
Янг Бойз –
Вельфли, Вютрих, Жосс, Мбабу, Бюрки, Шик, Эбишер, Тейшейра, Оаро, Нсаме, Нгамале.
Скендербеу –
Шехи, Яшаница, Мици, Вангели, Алити, Сахити, Музака, Демте, Нимага, Гавазай, Лиляй.
- Предупреждение:
-
Нгамале
(4).
- Дата проведения
-
7 декабря, 21.00, «НСК Олимпийский»
- Гол:
-
1:0 –
6 Морозюк.
Динамо Киев –
Бущан, Кадар, Хачериди, Пиварич, Морозюк, Цыганков, Буяльский, Шапаренко, Шепелев, Кендзера, Мораес.
Партизан –
Стойкович, Митрович, Милетич, Вуличевич, Бильер, Евтович, Милетич, Сума, Пантич, Тавамба, Соломон.
- Дата проведения
-
7 декабря, 21.00, «Райн-Неккар-Арена»
Хоффенхайм-1899 –
Кобель, Россипаль, Хогма, Бичакчич, Пасслак, Нордтвейт, Лоренц, Жуль, Полянски, Окс, Хак.
Лудогорец –
Ренан, Сисиньо, Моци, Пластун, Натанаэл, Кристалдо, Абель, Марселиньо, Гуральски, Вура, Дяков.
- Дата проведения
-
7 декабря, 21.00, «Башакшехир»
- Гол:
-
1:0 –
10 Вишча.
Истанбул –
Гюнок, Клиши, Епуряну, Кайсара, Аттама, Кахведжи, Моссоро, Вишча, Инлер, Фрай, Эрдинч.
Брага –
Матеус, Эшгайю, Жефферсон, Бруно Виана, Раул Силва, Орта, Вукчевич, Бруну Шадаш, Данило, Фабиу Мартинш, Диего Соуза.
- Дата проведения
-
7 декабря, 21.00, «ХНК Риека»
- Гол:
-
1:0 –
7 Пулич.
Риека –
Слуга, Элез, Жута, Жупарич, Вешович, Квржич, Малеш, Акости, Павичич, Пулич, Гавранович.
Милан –
Сторари, Антонелли, Романьоли, Палетта, Калабрия, Биглия, Дзанеллато, Локателли, Сапата, Кутроне, Андре Силва.
- Дата проведения
-
7 декабря, 21.00, «Эрнст Хаппель»
Аустрия –
Пентц, Заламон, Мохаммед, Блауэнштайнер, Прокоп, Зербест, Хольцхаузер, Таджури, Пирес, Фризенбихлер, Альхассан.
АЕК –
Цинтотас, Родриго Гало, Чигринский, Враньеш, Бакакис, Галанопулос, Симойнш, Христодулопулос, Элдер Лопеш, Ливая, Араухо.
- Дата проведения
-
7 декабря, 21.00, «Читта-дель-Триколоре»
- Гол:
-
1:0 –
10 Петанья.
Аталанта –
Бериша, Кальдара, Масьелло, Хатебур, Толои, Фройлер, Спинаццола, Иличич, Кристанте, Гомес, Петанья.
Лион –
Антони Лопеш, Марсело, Менди, Рафаэл, Диакаби, Корне, Ндомбеле, Фекир, Ферри, Депай, Диас.
- Дата проведения
-
7 декабря, 21.00, «Нео ГСП»
Аполлон –
Киссас, Пициан, Роберж, Жандер, Жоау Педру, Аллан, Мартинес, Сачетти, Папулис, Сардинеро, Шембри.
Эвертон –
Роблес, Чарсли, Бешич, Фини, Влашич, Шнайдерлин, Хорнби, Классен, Миральяс, Банингиме, Лукман.
- Дата проведения
-
7 декабря, 23.05, «Аноэта»
- Дата проведения
-
2 ноября, 21.00, «Синот-Тип Арена»
- Голы:
-
0:1 –
15 Бакка,
0:2 –
89, автогол Дели.
Славия –
Лаштувка, Боржил, Югас, Дели, Соболь, Громада (Нгаде-Нгаджуи, 46), Соучек, Сикора (Шкода, 80), Данни (ван Бурен, 63), Стох, Нецид.
Вильярреал –
Барбоса, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Руис, Марин, Родри Эрнандес, Сориано (Сансоне, 83), Тригерос, Форнальс (Черышев, 67), Бакамбу, Бакка (Чука, 72).
- Предупреждения:
-
Бакамбу
(57), Боржил
(88).
- Дата проведения
-
2 ноября, 21.00, «Нетанья»
- Гол:
-
0:1 –
57 Твумаси.
Маккаби Тель-Авив –
Райкович, Тиби, Бабен, Давидзада, Баттоккио, Рикан, Атар (Шенфельд, 65), Еини, Блэкмэн (Ацили, 77), Кьяртанссон, Даса (Миха, 65).
Астана –
Эрич, Постников, Малый, Шомко, Бейсебеков, Тагыберген (Мужиков, 73), Маевский, Томасов (Муртазаев, 75), Шитов (Аничич, 88), Кабананга, Твумаси.
- Предупреждения:
-
Тагыберген
(39), Шенфельд
(66).
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В 6-м туре группового этапа Лиги Европы «Милан» в гостях сыграет с «Риекой».
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