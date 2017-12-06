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Лига Европы. «Милан» в гостях у «Риеки», киевское «Динамо» принимает «Партизан»

07.12.2017 21:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 6-м туре группового этапа Лиги Европы «Милан» в гостях сыграет с «Риекой».

Лига Европы

Групповой этап

6-й тур

Фастав Злин Чехия – Локомотив Россия 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
7 декабря, 21.00, «Андрувстадион»
превью матча текстовый онлайн статистика
Фастав ЗлинЗламал, Гнаничек, Матейов, Гайич, Ирачек, Гронек, Траоре, Вукадинович, Хольцер, Копечны, Диоп.
ЛокомотивКоченков, Игнатьев, Пейчинович, Кверквелия, Миранчук, Фернандеш, Миранчук, Денисов, Фарфан, Коломейцев, Лысов.
Предупреждение:
Миранчук (4).

 

Копенгаген Дания – Шериф Молдова 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
7 декабря, 21.00, «Паркен»
превью матча онлайн статистика
КопенгагенОльсен, Вавро, Бойлесен, Анкерсен, Люфтнер, Квист, Зека, Вербич, Сотериу, Сантандер, Фальк.
ШерифМикулич, Посмак, Кулушич, Кристиано, Раку, Антон, Брезовец, Маседа, Кендыш, Бадибанга, Сушич.

 

Славия Чехия – Астана Казахстан 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
7 декабря, 21.00, «Синот-Тип Арена»
превью матча онлайн статистика
СлавияЛаштувка, Нгаде-Нгаджуи, Соболь, Фридрих, Югас, Соучек, Ротань, Данни, Стох, Змргал, Шкода.
АстанаЭрич, Логвиненко, Шомко, Шитов, Аничич, Граховац, Маевский, Мужиков, Томасов, Кабананга, Твумаси.

 

Вильярреал Испания – Маккаби Тель-Авив Израиль 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
7 декабря, 21.00, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча онлайн статистика
ВильярреалБарбоса, Пау Торрес, Марин, Рукавина, Сориано, Чука, Montolio, Герра, Morlanes, Марио Гонсалес, Поведа.
Маккаби Тель-АвивРайкович, Бабен, Давидзада, Шпунгин, Тиби, Перец, Рикан, Миха, Голаса, Блэкмэн, Шенфельд.
Предупреждение:
Тиби (14).

 

Янг Бойз Швейцария – Скендербеу Албания 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
7 декабря, 21.00, «Стад де Сюисс»
превью матча онлайн статистика
Янг БойзВельфли, Вютрих, Жосс, Мбабу, Бюрки, Шик, Эбишер, Тейшейра, Оаро, Нсаме, Нгамале.
СкендербеуШехи, Яшаница, Мици, Вангели, Алити, Сахити, Музака, Демте, Нимага, Гавазай, Лиляй.
Предупреждение:
Нгамале (4).

 

Динамо Киев Украина – Партизан Сербия 1:0 (первый тайм)
Дата проведения
7 декабря, 21.00, «НСК Олимпийский»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 6 Морозюк.
Динамо КиевБущан, Кадар, Хачериди, Пиварич, Морозюк, Цыганков, Буяльский, Шапаренко, Шепелев, Кендзера, Мораес.
ПартизанСтойкович, Митрович, Милетич, Вуличевич, Бильер, Евтович, Милетич, Сума, Пантич, Тавамба, Соломон.

 

Хоффенхайм-1899 Германия – Лудогорец Болгария 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
7 декабря, 21.00, «Райн-Неккар-Арена»
превью матча онлайн статистика
Хоффенхайм-1899Кобель, Россипаль, Хогма, Бичакчич, Пасслак, Нордтвейт, Лоренц, Жуль, Полянски, Окс, Хак.
ЛудогорецРенан, Сисиньо, Моци, Пластун, Натанаэл, Кристалдо, Абель, Марселиньо, Гуральски, Вура, Дяков.

 

Истанбул Турция – Брага Португалия 1:0 (первый тайм)
Дата проведения
7 декабря, 21.00, «Башакшехир»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 10 Вишча.
ИстанбулГюнок, Клиши, Епуряну, Кайсара, Аттама, Кахведжи, Моссоро, Вишча, Инлер, Фрай, Эрдинч.
БрагаМатеус, Эшгайю, Жефферсон, Бруно Виана, Раул Силва, Орта, Вукчевич, Бруну Шадаш, Данило, Фабиу Мартинш, Диего Соуза.

 

Риека Хорватия – Милан Италия 1:0 (первый тайм)
Дата проведения
7 декабря, 21.00, «ХНК Риека»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 7 Пулич.
РиекаСлуга, Элез, Жута, Жупарич, Вешович, Квржич, Малеш, Акости, Павичич, Пулич, Гавранович.
МиланСторари, Антонелли, Романьоли, Палетта, Калабрия, Биглия, Дзанеллато, Локателли, Сапата, Кутроне, Андре Силва.

 

Аустрия Австрия – АЕК Греция 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
7 декабря, 21.00, «Эрнст Хаппель»
превью матча онлайн статистика
АустрияПентц, Заламон, Мохаммед, Блауэнштайнер, Прокоп, Зербест, Хольцхаузер, Таджури, Пирес, Фризенбихлер, Альхассан.
АЕКЦинтотас, Родриго Гало, Чигринский, Враньеш, Бакакис, Галанопулос, Симойнш, Христодулопулос, Элдер Лопеш, Ливая, Араухо.

 

Аталанта Италия – Лион Франция 1:0 (первый тайм)
Дата проведения
7 декабря, 21.00, «Читта-дель-Триколоре»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 10 Петанья.
АталантаБериша, Кальдара, Масьелло, Хатебур, Толои, Фройлер, Спинаццола, Иличич, Кристанте, Гомес, Петанья.
ЛионАнтони Лопеш, Марсело, Менди, Рафаэл, Диакаби, Корне, Ндомбеле, Фекир, Ферри, Депай, Диас.

 

Аполлон Кипр – Эвертон Англия 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
7 декабря, 21.00, «Нео ГСП»
превью матча онлайн статистика
АполлонКиссас, Пициан, Роберж, Жандер, Жоау Педру, Аллан, Мартинес, Сачетти, Папулис, Сардинеро, Шембри.
ЭвертонРоблес, Чарсли, Бешич, Фини, Влашич, Шнайдерлин, Хорнби, Классен, Миральяс, Банингиме, Лукман.

 

Хапоэль Беер-Шева Израиль – Виктория Пльзень Чехия
Дата проведения
7 декабря, 23.05, «Тото Тернер»
превью матча онлайн статистика

 

Стяуа Румыния – Лугано Швейцария
Дата проведения
7 декабря, 23.05, «Национальный стадион»
превью матча онлайн статистика

 

Вардар Македония – Русенборг Норвегия
Дата проведения
7 декабря, 23.05, «Филипп II»
превью матча онлайн статистика

 

Реал Сосьедад Испания – Зенит Россия
Дата проведения
7 декабря, 23.05, «Аноэта»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Славия Чехия – Вильярреал Испания 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
2 ноября, 21.00, «Синот-Тип Арена»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 15 Бакка, 0:2 – 89, автогол Дели.
СлавияЛаштувка, Боржил, Югас, Дели, Соболь, Громада (Нгаде-Нгаджуи, 46), Соучек, Сикора (Шкода, 80), Данни (ван Бурен, 63), Стох, Нецид.
ВильярреалБарбоса, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Руис, Марин, Родри Эрнандес, Сориано (Сансоне, 83), Тригерос, Форнальс (Черышев, 67), Бакамбу, Бакка (Чука, 72).
Предупреждения:
Бакамбу (57), Боржил (88).

 

Маккаби Тель-Авив Израиль – Астана Казахстан 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
2 ноября, 21.00, «Нетанья»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 57 Твумаси.
Маккаби Тель-АвивРайкович, Тиби, Бабен, Давидзада, Баттоккио, Рикан, Атар (Шенфельд, 65), Еини, Блэкмэн (Ацили, 77), Кьяртанссон, Даса (Миха, 65).
АстанаЭрич, Постников, Малый, Шомко, Бейсебеков, Тагыберген (Мужиков, 73), Маевский, Томасов (Муртазаев, 75), Шитов (Аничич, 88), Кабананга, Твумаси.
Предупреждения:
Тагыберген (39), Шенфельд (66).

 

Заря Украина – Атлетик Испания
Дата проведения
7 декабря, 23.05, «Арена Львов»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Герта Германия – Эстерсунд Швеция
Дата проведения
7 декабря, 23.05, «Олимпияштадион»
превью матча онлайн статистика

 

Зюлте-Варегем Бельгия – Лацио Италия
Дата проведения
7 декабря, 23.05, «Регенбогстадион»
превью матча онлайн статистика

 

Витесс Голландия – Ницца Франция
Дата проведения
7 декабря, 23.05, «ГелреДом»
превью матча онлайн статистика

 

Таблицы Лиги Европы

Статистика Лиги Европы

 
 
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В 6-м туре группового этапа Лиги Европы «Милан» в гостях сыграет с «Риекой».

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