Журналист «Прессбола» Казюлин: «Никто Журавеля не выгонял. Он сам покинул Брест, когда ему озвучили задачу на следующий грядущий»

Обозреватель «ПБ» Виктор Казюлин приоткрыл завесу тайны над уходом Владимира Журавеля из брестского «Динамо».

«Никто Журавля не выгонял. Более того, «Динамо» не давало согласия на скоропалительный развод, не видело для него поводов и во горячий след негаданному «нам нужно расстаться» пыталось сохранить казавшийся вполне благополучным брак. Однако тот из супругов, от которого этого меньше всего ожидали, решил иначе. И без скандалов, но твердой рукой положил в прихожей на тумбочку ключи от комфортабельной динамовской квартиры.

По нашей информации, на итоговое вторничное собрание клуба Владимир Журавель ехал «семейным» человеком. И по ходу рабочего, если не рутинного, мероприятия ничто не предвещало ухода главного тренера. Пока после подбития сезонных «бабок», оценки деятельности клубных служб и «партактива» начальство не озвучило Журавлю задачи на год грядущий. Турнирные и не только.

Тогда-то, по сведениям «ПБ», наставник вдруг и попросил время на раздумья. А, по-холостяцки переночевав в отдельной постели, утром сообщил, что прошла любовь, завяли в сердце арабские рамбутаны-фейхоа, и дальнейшее совместное проживание и ведение домашнего хозяйства невозможны», – написал Казюлин.

Как Журавеля убирали из брестского «Динамо»