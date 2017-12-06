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Роналду получил 5-й «Золотой мяч»

07.12.2017 22:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Реала» Криштиану Роналду стал лучшим футболистом года по версии France Football.

32-летний форвард сборной Португалии получил 5-й «Золотой мяч» в карьере и сравнялся с футболистом «Барселоны» Лионелем Месси.

Роналду до этого становился обладателем «Золотого мяча» в 2008-м, 2013-м, 2014-м и 2016-м годах.

Церемония вручения награды в этом году прошла на Эйфелевой башне в Париже.

По итогам сезона-2016/17 Роналду выиграл Лигу чемпионов (лучший бомбардир – 12 голов), чемпионат Испании (25 голов в 29 матчах), чемпионат мира среди клубов (лучший бомбардир – 4 гола), Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании.

Летом Роналду вместе со сборной Португалии завоевал бронзовые медали Кубка конфедераций в России.

Золотой мяч 2017. Снова Роналду

 
 
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Нападающий «Реала» Криштиану Роналду стал лучшим футболистом года по версии France Football.

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