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«Арсенал» – БАТЭ. Березкин и Родионов сыграют с первых минут
07.12.2017 21:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стали известны составы БАТЭ и «Арсенала» на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы.
«Арсенал»: Оспина, Дебюши, Уилшир, Уолкотт, Жиру, Холдинг, Чемберс, Уэлбек, Мэйтлэнд-Найлс, Коклен, Эльнени.
Запасные: Мейси, Рейн-Аделаид, Экпом, Нелсон, Нкетиа, Шиф, Уиллкок.
БАТЭ: Щербицкий, Поляков, Милунович, М.Володько, Риос, Березкин, Драгун, Гордейчук, Иванич, Стасевич, Родионов.
Запасные: Чичкан, Яблонский, Булят, Сигневич, Туоминен, Бага, Гвилия.
Матч начнется в 23.05.
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Стали известны составы БАТЭ и «Арсенала» на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы.
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