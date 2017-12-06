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«Арсенал» – БАТЭ. Березкин и Родионов сыграют с первых минут

07.12.2017 21:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стали известны составы БАТЭ и «Арсенала» на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Арсенал»: Оспина, Дебюши, Уилшир, Уолкотт, Жиру, Холдинг, Чемберс, Уэлбек,  Мэйтлэнд-Найлс, Коклен, Эльнени.

Запасные: Мейси, Рейн-Аделаид, Экпом, Нелсон, Нкетиа, Шиф, Уиллкок.

БАТЭ: Щербицкий, Поляков, Милунович, М.Володько, Риос, Березкин, Драгун, Гордейчук, Иванич, Стасевич, Родионов.

Запасные: Чичкан, Яблонский, Булят, Сигневич, Туоминен, Бага, Гвилия.

Матч начнется в 23.05.

 
 
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Стали известны составы БАТЭ и «Арсенала» на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

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