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Домрачева об отстранении России от Пхенчхана-2018: «Печально, когда мечты спортсменов перечеркиваются чьими-то решениями»
07.12.2017 22:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских спортсменов до Игр-2018 в нейтральном статусе.
«Я смотрю на эту ситуацию со стороны спортсмена. Знаю, что ребята тренируются с детства, и для них Олимпийские игры – это основная цель, мечта их жизни.
И все это перечеркивается чьими-то решениями. Конечно, это печально», – сказала Домрачева в эфире телеканала «Матч ТВ».
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Домрачева об отстранении России от Пхенчхана-2018: «Печально, когда мечты спортсменов перечеркиваются чьими-то решениями»
Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских спортсменов до...
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