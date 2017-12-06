Домрачева об отстранении России от Пхенчхана-2018: «Печально, когда мечты спортсменов перечеркиваются чьими-то решениями»

Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских спортсменов до Игр-2018 в нейтральном статусе.

«Я смотрю на эту ситуацию со стороны спортсмена. Знаю, что ребята тренируются с детства, и для них Олимпийские игры – это основная цель, мечта их жизни.

И все это перечеркивается чьими-то решениями. Конечно, это печально», – сказала Домрачева в эфире телеканала «Матч ТВ».

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