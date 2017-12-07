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НХЛ. «Тампа» против «Колорадо», «Питтсбург» сыграет с «Айлендерс»

07.12.2017 23:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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НХЛ

Регулярный чемпионат

Бостон – Аризона 6:1 (1:1, 2:0, 3:0)
Дата проведения
8 декабря, 03.00, «TD Garden»
Онлайн матча Видео
1:0 – 1 Маршанд (Бержерон, Пастрняк)
1:1 – 17 Дворак ()
2:1 – 33 Бэкес (Гжельчик, Нэш)
3:1 – 39 Бэкес ()
4:1 – 40 Крейчи (Бержерон, Маршанд)
5:1 – 57 Хейнен (Миллер, Нэш)
6:1 – 58 Бьорк (Хара, Крейчи)
Питтсбург – Айлендерс 4:3 (1:0, 0:1, 2:2)
Дата проведения
8 декабря, 03.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 12 Гюнцель (Малкин, Летанг)
1:1 – 25 Эберле (Ледди, Пулок)
2:1 – 47 Кессел (Кросби, Летанг)
3:1 – 48 Шейэн (Хагелин)
3:2 – 55 Барзэл (Сизикас, Мэйфилд)
3:3 – 58 Нелсон (Хики, Лэдд)
4:3 – 61 Ханвик (Раст)
Монреаль – Калгари 2:2 (3 период)
Дата проведения
8 декабря, 03.30, «Centre Bell»
Онлайн матча Видео
0:1 – 6 Монахан (Джиордано, Ферланд)
1:1 – 8 Карр (Делорье, Фроуз)
2:1 – 30 Дано (Петри, Пачиоретти)
2:2 – 47 Хэтэуэй (Кулак, Беннетт)
Тампа-Бэй – Колорадо 5:2 (3 период)
Дата проведения
8 декабря, 03.30, «Amalie Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 Ландескуг (Маккиннон)
1:1 – 1 Стэмкос (Джонсон, Наместников)
2:1 – 13 Куниц (Пакетт, Джирарди)
2:2 – 18 Джонсон (Андригетто)
3:2 – 28 Наместников (Стэмкос, Джонсон)
4:2 – 44 Киллорн (Наместников, Стэмкос)
5:2 – 56 Пойнт (Гурде)
Флорида – Виннипег 5:4 (3 период)
Дата проведения
8 декабря, 03.30, «BankAtlantic Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 2 Пысик (Хэйли, Маккензи)
2:0 – 3 Экблад (Барков, Юбердо)
2:1 – 15 Элерс (Чьяро, Лайне)
2:2 – 17 Лаури (Танев)
2:3 – 24 Уилер (Перро, Лайне)
3:3 – 35 Мальгин (Макгинн, Сивиур)
4:3 – 40 Трочек (Йэндл, Юбердо)
4:4 – 41 Лайне (Бафлин, Литтл)
5:4 – 49 Хэйли (Мэтисон, Маккензи)
Сент-Луис – Даллас 1:0 (3 период)
Дата проведения
8 декабря, 04.00, «Scottrade Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 13 Шенн (Яшкин, Стеен)
Ванкувер – Филадельфия
Дата проведения
8 декабря, 06.00, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео
Лос-Анджелес – Оттава
Дата проведения
8 декабря, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Видео
Сан-Хосе – Каролина
Дата проведения
8 декабря, 06.30, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео

 

 
 
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