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НХЛ. «Тампа» против «Колорадо», «Питтсбург» сыграет с «Айлендерс»
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НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
8 декабря, 03.30, «BankAtlantic Center»
-
1:0 – 2
Пысик (Хэйли, Маккензи)
-
2:0 – 3
Экблад (Барков, Юбердо)
-
2:1 – 15
Элерс (Чьяро, Лайне)
-
2:2 – 17
Лаури (Танев)
-
2:3 – 24
Уилер (Перро, Лайне)
-
3:3 – 35
Мальгин (Макгинн, Сивиур)
-
4:3 – 40
Трочек (Йэндл, Юбердо)
-
4:4 – 41
Лайне (Бафлин, Литтл)
-
5:4 – 49
Хэйли (Мэтисон, Маккензи)
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НХЛ Регулярный чемпионат .
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