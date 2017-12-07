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«Астана», «Лудогорец», АЕК и «Копенгаген» вышли в 1/16 финала Лиги Европы

07.12.2017 23:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 6 группах Лиги Европы стали известны все 12 команд, которые вышли в плей-офф. 

В группе А «Вильярреал» заранее обеспечил себе первое место. «Астана» сегодня победила «Славию» (1:0) в гостях и финишировала второй.

В группе B киевское «Динамо» разгромило «Партизан» (4:1) и стало первым. Сербский клуб остался вторым.

В группе С «Истанбул» сегодня не смог опередить «Лудогорец» в борьбе за второе место. Первое заняла «Брага».

Группу D заранее выиграл «Милан», вторым стал АЕК.

В группе Е в плей-офф досрочно вышли «Аталанта» и «Лион». В борьбе за первое место сегодня сильнее были итальянцы.

Группу F выиграл «Локомотив», второе место занял «Копенгаген».

 
 
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В 6 группах Лиги Европы стали известны все 12 команд, которые вышли в плей-офф.

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