Роналду о 5-м «Золотом мяче»: «Я ждал этого очень долго. Я хочу быть лучшим»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду высказался о пятом «Золотом мяче».

Об эмоциях

«Это фантастический момент в моей карьере. Я ждал этого очень долго».

О тренерах

«У каждого мы чему-нибудь учимся. Это удовольствие – работать с Фергюсоном, Анчелотти, Зиданом, Сантушем.

Тренер – лидер команды. Его нужно уважать. Все они были для меня примером, и именно поэтому мы побеждаем.

Я благодарю всех бывших тренеров и партнеров. И президента «Реала», и мою семью. Я хочу быть лучшим»

О сыне

«Мне нравится, как он играет. В нем есть нечто особенное. Но я не давлю на него. Он очень юн».

О церемонии на Эйфелевой башне

«Это невероятно. Было немного холодно, но это замечательный опыт».

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У Криштиану – 5-й «Золотой мяч»