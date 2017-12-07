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Роналду о 5-м «Золотом мяче»: «Я ждал этого очень долго. Я хочу быть лучшим»
07.12.2017 23:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду высказался о пятом «Золотом мяче».
Об эмоциях
«Это фантастический момент в моей карьере. Я ждал этого очень долго».
О тренерах
«У каждого мы чему-нибудь учимся. Это удовольствие – работать с Фергюсоном, Анчелотти, Зиданом, Сантушем.
Тренер – лидер команды. Его нужно уважать. Все они были для меня примером, и именно поэтому мы побеждаем.
Я благодарю всех бывших тренеров и партнеров. И президента «Реала», и мою семью. Я хочу быть лучшим»
О сыне
«Мне нравится, как он играет. В нем есть нечто особенное. Но я не давлю на него. Он очень юн».
О церемонии на Эйфелевой башне
«Это невероятно. Было немного холодно, но это замечательный опыт».
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Нападающий «Реала» Криштиану Роналду высказался о пятом «Золотом мяче».
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