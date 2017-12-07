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Азаренко попросила wild card у организаторов Australian Open
07.12.2017 22:46 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 дек — Sputnik. Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко попросила wild card (спецприглашение) у организаторов Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), сообщил журналист New York Times Кристофер Клэри.
В ноябре белоруска объявила, что собирается вернуться на корт в январе будущего года в Окленде (Новая Зеландия). Турнир состоится с 1 по 6 января.
"Виктория Азаренко не значится в заявочном листе Australian Open, но она собирается там сыграть. Она попросила wild card. Шансы на получение достаточно велики, учитывая то, что она двукратная чемпионка турнира (в 2008 и 2011 годах — Sputnik)", — приводит слова журналиста группа
Клэри отметил, что в случае отказа Азаренко может пробиться в основной раунд турнира через квалификацию.
Напомним, в конце ноября – начале декабря Азаренко покинули два тренера
Сейчас спортсменка живет в США вместе со своим сыном Лео. Азаренко ждет решения суда по опеке над ребенком.
Australian Open стартует 15 января и завершится 28 января.
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Белоруска не значится в заявочном листе на первый в сезоне турнир Большого шлема.
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