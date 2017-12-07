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Глеб пожелал удачи БАТЭ в матче против "Арсенала"

07.12.2017 21:19 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 дек — Sputnik. Белорусский футболист Александр Глеб пожелал удачи борисовскому БАТЭ в матче Лиги Европы против лондонского "Арсенала", сообщает телеканал ОНТ.

Глеб пожелал удачи БАТЭ в матче против "Арсенала"
© Sputnik / Виктор Толочко
Венгер: "Арсенал" в матче с БАТЭ ничем не рискует

В четверг на стадионе "Эмирейтс" состоится матч заключительного тура группового раунда Лиги Европы между "Арсеналом" и БАТЭ. Стартовый свисток прозвучит в 23:05 (по минскому времени).

"Я буду сегодня болеть за красивый футбол, но для белорусских болельщиков было бы здорово, чтобы БАТЭ выиграло и прошло в стадию плей-офф, чего я им и желаю", — сказал Глеб.

Ранее "Еврорадио" сообщило, что Глеб не поехал в Лондон на игру. Поединок он будет смотреть по телевизору.

К слову, по телевизору футболист смотрел и первый матч команд, который состоялся 28 сентября на "Борисов-Арене" (2:4). Тогда полузащитник хотел помочь "желто-синим" в матче против "канониров", но руководство БАТЭ приняло решение отклонить безвозмездное предложение Глеба, который таким образом хотел красиво уйти из футбола.

Напомним, футбольная карьера белоруса связана как с БАТЭ, так и с "Арсеналом". В составе борисовской команды он начинал свой профессиональный путь, в составе "канониров" стал одним из ключевых игроков дружины Арсена Венгера. Его переход в "Барселону" главный тренер "Арсенала" назвал ошибкой.

Сейчас 36-летний футболист без клуба, игровой практики у него не было долгое время. "Уже поступают предложения, даже было предложение поработать вторым тренером. Думаю, до конца трансфертного окна я определюсь, чем буду заниматься дальше", — сказал он.

Для выхода БАТЭ в плей-офф Лиги Европы борисовчанам нужна только победа над "Арсеналом", при этом нужно, чтобы в параллельном матче группы Н "Црвена Звезда" и "Кельн" сыграли вничью.

 
Теги: Минск
 
 
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Футболист, который долгое время находится без клуба, поделился своими планами на будущее.

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