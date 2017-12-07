Лига наций: Беларусь, Азербайджан, Македония и Грузия в одной корзине

МИНСК, 7 дек — Sputnik. Национальная сборная Беларуси по футболу попала в одну корзину дивизиона D вместе с командами Азербайджана, Македонии и Грузии при жеребьевке нового футбольного турнира Лига наций, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Согласно формату Лиги наций, 55 национальных команд-участниц разделены на четыре дивизиона в соответствии с их позицией в рейтинге сборных УЕФА. Как сообщалось ранее, белорусы попали в самый слабый дивизион – D .

Сегодня в Ньоне был утвержден посев команд. Так, "белыя крылы" оказались в первой корзине вместе со сборными Азербайджана, Македонии и Грузии. Состав других корзин выглядит следующим образом:

Корзина 2 : Армения, Латвия, Фарерские острова, Люксембург

: Армения, Латвия, Фарерские острова, Люксембург Корзина 3 : Казахстан, Молдова, Лихтенштейн, Мальта

: Казахстан, Молдова, Лихтенштейн, Мальта Корзина 4: Андорра, Косово, Сан-Марино, Гибралтар

Команды по итогам жеребьевки, которая пройдет 24 января, будут разделены на четыре группы по четыре команды. Групповой этап стартует 6 сентября 2018 года и завершится в ноябре 2019 года. Победители квартетов сыграют друг с другом в матчах плей-офф и разыграют путевку на чемпионат Европы 2020 года. Кроме того, сильнейшие команды будут повышены в классе и смогут сыграть в дивизионе С.

Сборная России попала в первую корзину дивизиона B с командами Австрии, Уэльса и Словакии. Во второй корзине оказались команды Швеции, Украины, Ирландии и Боснии и Герцеговины, в третьей — Северной Ирландии, Дании, Чехии и Турции.