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Лига наций: Беларусь, Азербайджан, Македония и Грузия в одной корзине

07.12.2017 20:44 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 дек — Sputnik. Национальная сборная Беларуси по футболу попала в одну корзину дивизиона D вместе с командами Азербайджана, Македонии и Грузии при жеребьевке нового футбольного турнира Лига наций, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Согласно формату Лиги наций, 55 национальных команд-участниц разделены на четыре дивизиона в соответствии с их позицией в рейтинге сборных УЕФА. Как сообщалось ранее, белорусы попали в самый слабый дивизион – D.

Сегодня в Ньоне был утвержден посев команд. Так, "белыя крылы" оказались в первой корзине вместе со сборными Азербайджана, Македонии и Грузии. Состав других корзин выглядит следующим образом:

  • Корзина 2: Армения, Латвия, Фарерские острова, Люксембург
  • Корзина 3: Казахстан, Молдова, Лихтенштейн, Мальта
  • Корзина 4: Андорра, Косово, Сан-Марино, Гибралтар

Команды по итогам жеребьевки, которая пройдет 24 января, будут разделены на четыре группы по четыре команды. Групповой этап стартует 6 сентября 2018 года и завершится в ноябре 2019 года. Победители квартетов сыграют друг с другом в матчах плей-офф и разыграют путевку на чемпионат Европы 2020 года. Кроме того, сильнейшие команды будут повышены в классе и смогут сыграть в дивизионе С.

Сборная России попала в первую корзину дивизиона B с командами Австрии, Уэльса и Словакии. Во второй корзине оказались команды Швеции, Украины, Ирландии и Боснии и Герцеговины, в третьей — Северной Ирландии, Дании, Чехии и Турции.

 
Теги: Минск
 
 
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Новый футбольный турнир стартует в начале сентября будущего года, жеребьевка состоится 24 января.

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