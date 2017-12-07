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Александр Ермакович: «Нам было очень тяжело. Мы оказались не готовы к игре»
08.12.2017 01:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович поделился мнением о матче Лиги Европы с «Арсеналом» (0:6) в заключительном матче групповой стадии.
– Общий итог матча таков: на поле были две команды разного уровня. Нам было очень тяжело. Проще говоря, мы оказались не готовы к игре. Планировали действовать в контратаках, но не получилась игра в обороне, поэтому не получилось вообще ничего.
– Сегодняшняя информация о пересмотре «Дела Веремко» как-то повлияла на ситуацию? Можно ли считать сезон законченным?
– У нас больше нет игр, поэтому, на мой взгляд, сезон можно считать оконченным, – сказал Ермакович.
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович поделился мнением о матче Лиги Европы с «Арсеналом» (0:6) в заключительном матче групповой стадии.
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