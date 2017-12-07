Александр Ермакович: «Нам было очень тяжело. Мы оказались не готовы к игре»

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович поделился мнением о матче Лиги Европы с «Арсеналом» (0:6) в заключительном матче групповой стадии.

– Общий итог матча таков: на поле были две команды разного уровня. Нам было очень тяжело. Проще говоря, мы оказались не готовы к игре. Планировали действовать в контратаках, но не получилась игра в обороне, поэтому не получилось вообще ничего.

– Сегодняшняя информация о пересмотре «Дела Веремко» как-то повлияла на ситуацию? Можно ли считать сезон законченным?

– У нас больше нет игр, поэтому, на мой взгляд, сезон можно считать оконченным, – сказал Ермакович.

Боль несусветная. Немотивированный «Арсенал» просто уничтожил БАТЭ