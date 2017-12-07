Александр Хацкевич: «Как говорил Лобановский: «Мы можем играть в Лиге чемпионов, но что мы там будем делать?»

Главный тренер «Динамо» Александра Хацкевича прокомментировал победу над «Партизаном» (4:1).

– Счет на табло отображает то, что происходило на футбольном поле. Наша команда заслуживает за сегодняшнюю игру самых лестных слов. Мы завершили эту еврокубковую осень и хорошей игрой, и хорошим результатом. Спасибо за это ребятам. Огромное спасибо нашим болельщикам, нашим фанатам, которые поддерживали нас в домашних играх на протяжении сезона. Ждем их в Александрии.

- Как бы вы оценили в целом выступление команды в групповом турнире?

– В целом я смотрю в турнирную таблицу. Каждая игра складывалась для нас по-своему – были матчи, когда приходилось проявлять характер, были матчи, в которых было трудно, особенно это касается выездного матча с «Янг Бойз», когда ребята выдержали первый тайм.

Именно по итогам той игры мы достигли той цели, которая ставилась перед нами, – выход в весеннюю стадию Лиги Европы. Все остальное отходит на второй план – завтра мы проснемся, посмотрим в турнирную таблицу, где мы находимся на первом месте.

- Когда «Динамо» будет играть в Лиге чемпионов?

– Я вам отвечу словами Валерия Лобановского: «Мы можем играть в Лиге чемпионов, но что мы там будем делать?» Для того, чтобы играть там, нужно соответствовать уровню турнира, ведь вы сами можете видеть, какие встречались счета в нынешнем групповом турнире, – сказал Хацкевич.