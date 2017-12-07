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БАТЭ потерпел самое крупное поражение в выездных матчах Лиги Европы с 1999 года

08.12.2017 01:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В заключительном матче групповой стадии Лиги Европы БАТЭ на выезде разгромно проиграл «Арсеналу» (0:6).

Таким образом, борисовчане потерпели самое крупное поражение в выездных матчах Лиги Европы впервые с 1999 года. В Москве БАТЭ проиграл в квалификации Кубка УЕФА «Локомотиву» (0:5).

 

 
 
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В заключительном матче групповой стадии Лиги Европы БАТЭ на выезде разгромно проиграл «Арсеналу» (0:6).

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