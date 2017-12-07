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БАТЭ вошел в тройку худших команд Лиги Европы по пропущенным мячам
08.12.2017 01:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
В заключительном матче групповой стадии Лиги Европы БАТЭ на выезде разгромно проиграл «Арсеналу» (0:6).
Таким образом, борисовчане вошли в топ-3 худших команд Лиги Европы по пропущенным мячам.
БАТЭ – 6:16, «Вардар» – 3:20, «Злин» – 1:10, «Апполон» – 5:14, «Маккаби» Тель-Авив – 1:8.
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В заключительном матче групповой стадии Лиги Европы БАТЭ на выезде разгромно проиграл «Арсеналу» (0:6).
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