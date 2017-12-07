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БАТЭ занял последнее место в группе «H» и вылетел из Лиги Европы

08.12.2017 00:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В заключительном матче групповой стадии Лиги Европы БАТЭ уступил «Арсеналу» (0:6).

Таким образом, борисовчане с пятью очками заняли последнее место в группе H и завершили выступление в турнире.

В плей-офф Лиги Европы прошли «Арсенал» и «Црвена Звезда».

На групповой стадии на счету БАТЭ 1 победа, две ничьи и три поражения.

 
 
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В заключительном матче групповой стадии Лиги Европы БАТЭ уступил «Арсеналу» (0:6).

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