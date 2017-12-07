БАТЭ занял последнее место в группе «H» и вылетел из Лиги Европы

В заключительном матче групповой стадии Лиги Европы БАТЭ уступил «Арсеналу» (0:6).

Таким образом, борисовчане с пятью очками заняли последнее место в группе H и завершили выступление в турнире.

В плей-офф Лиги Европы прошли «Арсенал» и «Црвена Звезда».

На групповой стадии на счету БАТЭ 1 победа, две ничьи и три поражения.