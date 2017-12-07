|
БАТЭ занял последнее место в группе «H» и вылетел из Лиги Европы
08.12.2017 00:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
В заключительном матче групповой стадии Лиги Европы БАТЭ уступил «Арсеналу» (0:6).
Таким образом, борисовчане с пятью очками заняли последнее место в группе H и завершили выступление в турнире.
В плей-офф Лиги Европы прошли «Арсенал» и «Црвена Звезда».
На групповой стадии на счету БАТЭ 1 победа, две ничьи и три поражения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В заключительном матче групповой стадии Лиги Европы БАТЭ уступил «Арсеналу» (0:6).
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии