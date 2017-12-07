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"Арсенал" уделал БАТЭ в Лиге Европы

08.12.2017 00:53 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 дек — Sputnik. Борисовский футбольный клуб БАТЭ с разгромным счетом проиграл лондонскому "Арсеналу" в матче группового раунда Лиги Европы, сообщает Sputnik.

Поединок заключительного тура группового раунда ЛЕ "Арсенал" — БАТЭ завершился на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне со счетом 6:0 в пользу хозяев поля. В составе "канониров" отличились Матье Дебюши (11-я минута), Тео Уолкотт (37), Джек Уилшир (43), Оливье Жиру (64 с пенальти) и Мохамед Эль-Ненни (74). Еще один гол в ворота голкипера БАТЭ Дениса Щербицкого влетел от ноги защитника "желто-синих" Дениса Полякова (51).

"Арсенал" уделал БАТЭ в Лиге Европы
© REUTERS/ Dylan Martinez
Форвард "Арсенала" Оливье Жиру празднует гол в ворота БАТЭ

В параллельном матче в группе Н в Белграде "Црвена Звезда" принимала в гостях немецкий "Кельн". Игра завершилась победой сербов со счетом 1:0. Викторию хозяевам принес Славолюб Срнич (22).

Таким образом, положение команд в квартете Н после шести туров следующее:

 

  1. "Арсенал" — 13 очков
  2. "Црвена Звезда" — 9
  3. "Кельн" — 6
  4. БАТЭ — 5

 

В плей-офф Лиги Европы вышли "Арсенал" и "Црвена Звезда". Борисовчане, занявшие последнее место, в очередной раз остаются без еврокубковой весны. В последний раз БАТЭ выходил в 1/16 финала ЛЕ в сезоне-2012/13. 

 
Теги: Минск
 
 
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Борисовчане не смогли выйти в плей-офф турнира, заняв последнее место в группе Н.

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