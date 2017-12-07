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НБА. «Бруклин» победил «Оклахома-Сити» в Мехико, «Лейкерс» нанесли поражение «Филадельфии» и другие результаты

08.12.2017 09:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли четыре матча. Трехочковый бросок Брэндона Ингрэма на последней секунде принес «Лейкерс» победу над «Филадельфией» (107:104).

«Бруклин» нанес поражение поражение «Оклахома-Сити» со счетом 100:95. Встреча проходила в Мехико.

НБА

Регулярный чемпионат

Филадельфия – Лейкерс 104:107 (25:32, 24:25, 21:22, 34:28)
Дата проведения
8 декабря, 04.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Статистика

Финикс – Вашингтон 99:109 (28:26, 24:31, 32:28, 15:24)
Дата проведения
8 декабря, 05.00, «US Airways Center»
Онлайн матча Статистика

Бруклин – Оклахома-Сити 100:95 (20:33, 29:25, 25:21, 26:16)
Дата проведения
8 декабря, 06.00, «Mexico City Arena»
Онлайн матча Статистика

Юта – Хьюстон 101:112 (20:25, 26:26, 20:37, 35:24)
Дата проведения
8 декабря, 06.30, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча Статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика НБА

Таблица НБА

 
 
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