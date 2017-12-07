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НБА. «Бруклин» победил «Оклахома-Сити» в Мехико, «Лейкерс» нанесли поражение «Филадельфии» и другие результаты
08.12.2017 09:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли четыре матча. Трехочковый бросок Брэндона Ингрэма на последней секунде принес «Лейкерс» победу над «Филадельфией» (107:104).
«Бруклин» нанес поражение поражение «Оклахома-Сити» со счетом 100:95. Встреча проходила в Мехико.
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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НБА. «Бруклин» победил «Оклахома-Сити» в Мехико, «Лейкерс» нанесли поражение «Филадельфии» и другие результаты
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли четыре матча.
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