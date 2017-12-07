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Флорентино Перес: «В «Реале» Неймару было бы легче выиграть «Золотой мяч»
08.12.2017 09:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент
«В «Реале» легче выиграть
Все знают, что в свое время я уже хотел подписать Неймара», – сказал Перес.
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Президент «Реала» Флорентино Перес поделился мнением о том, смог бы форвард «ПСЖ» Неймар стать лучшим игроком мира в случае перехода в мадридский клуб.
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