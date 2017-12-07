Флорентино Перес: «В «Реале» Неймару было бы легче выиграть «Золотой мяч»

Президент Флорентино Перес поделился мнением о том, смог бы форвард «ПСЖ» Неймар стать лучшим игроком мира в случае перехода в мадридский клуб.

«В «Реале» легче выиграть мяч». Это клуб, способный дать большим игрокам все, что нужно.

Все знают, что в свое время я уже хотел подписать Неймара», – сказал Перес.

Луис Суарес: «Не думаю, что Неймар перейдет в «Реал». Он обожает «Барселону»

Кто выигрывал бы «Золотой мяч», если бы не Месси и Роналду