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Виталий Родионов: «О чем здесь можно думать? 0:6 – и, в принципе, шансов на более пристойный счет практически не было»

08.12.2017 09:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий БАТЭ Виталий Родионов прокомментировал поражение от «Арсенала» (0:6) в матче Лиги Европы.

– Давай сразу в лоб: это был твой последний матч?

– А давай я не буду отвечать на этот вопрос. Чтобы мы все ходим вокруг этого события? Не время для него… Сейчас я готов ответить по игре.

– Ты вышел из раздевалки фактически последним. Было о чем подумать?

– О чем здесь можно думать? 0:6 – и, в принципе, шансов на более пристойный счет практически не было. Впереди нам ничего не дали создать, а сзади, сами видели, как трудно пришлось. Урок на будущее. Скажу так. Каких-то иных мыслей в голову не приходит, – сказал Родионов.

 
 
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Нападающий БАТЭ Виталий Родионов прокомментировал поражение от «Арсенала» (0:6) в матче Лиги Европы.

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