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Арсен Венгер: «Соглашусь, что БАТЭ не соответствовал уровню команд АПЛ»

08.12.2017 09:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал победу над БАТЭ (6:0) в матче Лиги Европы.

«Я считаю, что эта победа была добыта в хорошем стиле и при качественной игре с нашей стороны. Возможно, кто-то скажет: дескать, соперник не соответствовал уровню команд английской премьер-лиги. В чем-то я соглашусь с вами. Однако мы должны в каждом матче квалифицированно выполнять свою работу. В поединке с БАТЭ мы сделали это. И убедительно доказали превосходство. Отмечу замечательный боевой дух «Арсенала», который помог нам диктовать условия в нашей группе Лиги Европы.

Уилшер однозначно прогрессирует. Все видели этим вечером, что он развивается и готов играть. Джек напористый, быстрый игрок. Он снова задумался над своим поведением, и это дает плоды. Я бы сказал, что в игре с БАТЭ в течение 70 минут он явно доминировал в центре поля благодаря творческому подходу, и это очень хороший знак для нас.

Дебюши и Уилшер — два похожих по манере футболиста. Оба давно отсутствовали. У Дебюши неоднократно случались неудачные матчи, но теперь он набирает форму и готов играть. Залог нашего успеха и роста игроков — опыт выступлений в премьер-лиге, где мы постоянно имеем качественную практику», – сказал Венгер.

 
 
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Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал победу над БАТЭ (6:0) в матче Лиги Европы.

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