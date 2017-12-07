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Белорусский букмекер вернет ставки тем, кто ставил на «Спартак» в матче с «Ливерпулем»

08.12.2017 10:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Ливерпуль» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов разгромил московский «Спартак» со счетом 7:0.

Это самое крупное поражение российских клубов в данном турнире.

Букмекерская компания Maxline объявила о возврате ставок для клиентов, которые ставили на победу «Спартака». Кроме того, букмекер обещает вернуть деньги игрокам, которые ставили на индивидуальный тотал «Спартака», фору и другие ставки на команду.

Для игроков, которые делали ставки онлайн – возврат производится автоматически, а клиенты, которые делали ставку в пунктах приема ставок – должны обратиться к букмекеру с чеком.

 
 
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«Ливерпуль» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов разгромил московский «Спартак» со счетом 7:0.

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