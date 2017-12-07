В «Шахтер» пришел запрос от «Стандарда» на просмотр Лисаковича

Как стало известно Tribuna.com, в «Шахтер» поступил запрос от бельгийского «Стандарда» на просмотр форварда Виталия Лисаковича.

Напомним, футболист дебютировал в высшей лиге за «Шахтер» в 2016-м году в возрасте 18 лет.

В прошлом сезоне провел 16 матчей, забил 6 голов и отдал 1 голевую передачу.

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