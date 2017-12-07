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В «Шахтер» пришел запрос от «Стандарда» на просмотр Лисаковича

08.12.2017 10:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как стало известно Tribuna.com, в «Шахтер» поступил запрос от бельгийского «Стандарда» на просмотр форварда Виталия Лисаковича.

Напомним, футболист дебютировал в высшей лиге за «Шахтер» в 2016-м году в возрасте 18 лет.

В прошлом сезоне провел 16 матчей, забил 6 голов и отдал 1 голевую передачу.

Виталий Лисакович: «Мечта в футболе? Выиграть с «Шахтером» чемпионство, а потом хочу поиграть в Англии и узнать, что это за чемпионат»

Владислав Татур: «Лисакович – это самый крутой футболист в «Шахтере» за последние лет 10»

«Лисакович уверен в том, что он лучше и сильнее всех». Возможно, главная футбольная надежда Беларуси

 
 
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Как стало известно Tribuna.com, в «Шахтер» поступил запрос от бельгийского «Стандарда» на просмотр форварда Виталия Лисаковича.

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