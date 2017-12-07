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Виталий Родионов: «Так понимаю, раз переносится заседание исполкома, то придется повременить и с нашим чествованием. Нелогично бежать впереди паровоза, правда?»

08.12.2017 09:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард БАТЭ Виталий Родионов после матча с «Арсеналом» (0:6) поделился мнением о вчерашнем сообщении о переносе даты подведения итогов сезона.

– Предматчевая новость о переносе даты подведения итогов сезона в связи с «делом Веремко» как-то повлияла на состояние команды?

– Не думаю. Все-таки Лига Европы – это совершенно другой турнир со своими задачами. Мы готовились к этому матчу в обычном режиме. Да и не должны такие новости выбивать из колеи, влиять на результат. Конечно, ситуация нервная, ни для кого в ней, скажем так, нет плюсов.

– Как бы там ни было, игровая программа сезона завершена. Каким он получился для тебя?

– Сложным, интересным, насыщенным. Наверное, более конкретную характеристику уместно дать уже после объявления официальных итогов. Так понимаю, раз переносится заседание исполкома, то придется повременить и с нашим чествованием на «Борисов-Арене». Нелогично бежать впереди паровоза, правда?

– Каковы твои ближайшие планы?

– Отдохнуть, развеяться. Думаю, пару неделек хватит.

– А когда расскажешь о планах рабочих?

– В ближайшее время… – сказал Родионов.

АБФФ: «В связи с оспариванием заинтересованными сторонами решения исполкома по «делу Веремко» перенесена церемония «Звездный мяч»

 
Теги: Новости
 
 
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Форвард БАТЭ Виталий Родионов после матча с «Арсеналом» (0:6) поделился мнением о вчерашнем сообщении о переносе даты подведения итогов сезона.

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