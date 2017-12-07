Журналист «ПБ» Пирог о новом витке «дела Веремко»: Но куда именно обратилась сторона, считающая себя проигравшей?»

Журналист «Прессбола» Владимир Пирог поделился мнением о вчерашнем сообщении АБФФ о переносе церемонии закрытия футбольного сезона «Звездный мяч».

«Навскидку и не вспомнить, когда прежде «Звездному мячу» у нас давали «задний ход». Пожалуй, никогда. А за ответом на вопросы, что случилось и отчего первоначальные планы торжества до поры пришлось свернуть, не надо далеко ходить даже мало-мальски продвинутому болельщику. Все это, кажется, означает одно: минское «Динамо», главный несогласный с решением апелляционного комитета вернуть БАТЭ те самые злополучные три очка, действительно не успокоилось. И со всей заявленной решительностью пошло доказывать свою правоту туда, где могут предписать Дому футбола поставить на паузу все запланированные мероприятия.

Теперь главный вопрос в другом: коль улегшаяся было волна поднимается заново, то какое продолжение получит эта скандальная история? БАТЭ — чемпион, или борисовчанам также надо повременить со своими узко корпоративными празднествами? Можно предположить, что где-то в инстанциях сейчас изучают документы, читают регламенты, проверяют квитанции с печатями, препарируют доводы ДК и АК... И, конечно же, задаются сакраментальным вопросом: а платил ли штраф голкипер Веремко 22 сентября — до того самого поединка со «Слуцком», после которого все и началось?

Предположить, куда вынесет «дело Веремко» этот новый поворот, сейчас невозможно. Как и ответить, в чьи руки упадут золотые медали – БАТЭ, который выиграл их на поле, или «Динамо», которое заподозрило за соперником тяжкий юридический грех? Но куда именно обратилась сторона, считающая себя проигравшей? В ФИФА, в Спортивный арбитраж в Лозанне? Но любой европейской бюрократии совершенно не свойственны методы такого быстрого реагирования. В гражданский суд? Куда-то еще?

Признаться, в последние дни в футбольных кругах полушепотом гуляет молва, что адресат здесь другой. Такой, который, иногда сам того не желая, в самом деле способен развернуть любые процессы. Подробнее не пишем только потому, что слухи, в отличие от фактов, вещь не упрямая. Ни распространять их, ни верить им не хочется. Тем более если они, в случае чего, могут заинтересовать Ньон, а он очень не любит чужого вмешательства в свои уставные правила. Футбол дороже — особенно если в его истории что-то подобное уже бывало. Мы будем следить за развитием ситуации», – написал Пирог.

АБФФ: «В связи с оспариванием заинтересованными сторонами решения исполкома по «делу Веремко» перенесена церемония «Звездный мяч»

В минском «Динамо» говорят, что точка в «деле Веремко» не поставлена. Что Юрий Чиж может сделать?