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БАТЭ в еврокубковом сезоне заработал 4,2 млн евро
08.12.2017 08:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
В заключительном матче групповой стадии Лиги Европы БАТЭ проиграл «Арсеналу» (0:6) и завершил еврокубковую кампанию сезона-2017.
Всего в сезоне борисовчане заработали 4,2 млн евро. Из них 2,6 млн – за выход в групповой раунд Лиги Европы.
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В заключительном матче групповой стадии Лиги Европы БАТЭ проиграл «Арсеналу» (0:6) и завершил еврокубковую кампанию сезона-2017.
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