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БАТЭ сообщил о переносе даты чествования команды, которое было запланировано на 10 декабря

08.12.2017 11:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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БАТЭ сообщил о переносе даты чествования команды.

«Вниманию болельщиков!

Чествование нашей команды, запланированное на воскресенье, 10 декабря, на «Борисов-Арене», не состоится.

Данное решение связано с переносом на более поздний срок даты проведения заседания исполнительного комитета Ассоциации «Белорусская федерация футбола», на котором должны быть утверждены итоги чемпионата страны-2017», – говорится в сообщении БАТЭ.

Виталий Родионов: «Так понимаю, раз переносится заседание исполкома, то придется повременить и с нашим чествованием. Нелогично бежать впереди паровоза, правда?»

АБФФ: «В связи с оспариванием заинтересованными сторонами решения исполкома по «делу Веремко» перенесена церемония «Звездный мяч»

 
 
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