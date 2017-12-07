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БАТЭ сообщил о переносе даты чествования команды, которое было запланировано на 10 декабря
08.12.2017 11:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
БАТЭ сообщил о переносе даты чествования команды.
«Вниманию болельщиков!
Чествование нашей команды, запланированное на воскресенье, 10 декабря, на «Борисов-Арене», не состоится.
Данное решение связано с переносом на более поздний срок даты проведения заседания исполнительного комитета Ассоциации «Белорусская федерация футбола», на котором должны быть утверждены итоги чемпионата страны-2017», – говорится в сообщении БАТЭ.
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БАТЭ сообщил о переносе даты чествования команды.
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