Николай Сигневич: «Признаться, не таким я представлял последний матч сезона»

Форвард БАТЭ Николай Сигневич поделился мнением о поражении от «Арсенала» (0:6) в матче Лиги Европы.

«Признаться, не таким я представлял последний матч сезона. С ходу не объяснишь, что с нами произошло. Возможно, слишком много эмоций растратили в Городее. Очевидно одно: робости и боязни у нас было выше допустимого. У любой команды случаются провальные матчи. Видимо, такой выпал на нашу долю в Лондоне.

Не думаю, что причина в усталости или в том, что мыслями мы находились уже в теплых краях. После победы в чемпионате я полагал, что в игре с «Арсеналом» будем действовать раскованно. Вряд ли кто-то нас осудил бы, если бы мы не вышли из группы или уступили «канонирам». Казалось, достаточно просто сыграть в свой футбол. Увы, мы были сильно биты соперником.

«Арсенал» очень понравился. Команда великолепно контролирует мяч, и не мы первые это увидели. Совсем недавно всю мощь лондонского клуба испытал «Манчестер Юнайтед». Но мы допустили слишком много ошибок, которые ставят под сомнение возможность достижения положительного результата в противостоянии с оппонентом топ-уровня. «Арсенал» к такой категории относится, несомненно. С детства слежу за ним. У меня была мечта: побывать на «Эмирейтс». В итоге удалось не только побывать, но и сыграть. Что вдвойне приятно.

Во второй половине второго тайма мы сыграли относительно неплохо. Много атаковали, били по воротам. Пожалуй, в этом компоненте даже не уступили хозяевам. Увы, не всегда количество переходит в качество. Ведь можно бить и с 40 метров десять раз. А можно один раз ударить и забить. Стоит признать: уровень мастерства футболистов «Арсенала» существенно выше нашего. Видно, как здорово игроки обращаются с мячом, как перестраиваются, какая у них координация. Нам еще работать и работать», – сказал Сигневич.