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Белорусские паралимпийцы завоевали 20 медалей на ЧМ по плаванию в Мехико

08.12.2017 12:00 — Новости Спорта | БелТА  
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8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские паралимпийцы завоевали 20 медалей на чемпионате мира по плаванию, который завершился в Мехико, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Седьмую золотую награду на турнире завоевал Игорь Бокий, который в категории S13 стал победителем на дистанции 100 м вольным стилем - 52,24 сек. Как сообщалось, белорус в Мехико побеждал на дистанциях 50 м вольным стилем, 100 м на спине, баттерфляем и брассом, 200 м комплексным плаванием, 400 м вольным стилем. На пьедестал почета в заключительный день мирового форума поднялись Наталья Шавель, которая стала второй в категории SM6 на дистанции 200 м комплексным плаванием, и Григорий Зудилов, занявший второе место в S11 на дистанции 50 м вольным стилем.

В Мехико белорусские паралимпийцы завоевали 11 золотых, семь серебряных и две бронзовые награды. В общем медальном зачете по количеству золотых сборная заняла пятое место.

На предыдущем чемпионате мира в 2015 году в Глазго белорусские паралимпийцы завоевали девять наград и заняли девятое место в медальном зачете.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские паралимпийцы завоевали 20 медалей на чемпионате мира по плаванию, который завершился в Мехико, сообщает корреспондент...

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