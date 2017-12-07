ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кубок мира. Спринт. Йоханнес Бо стартует 36-м, Елетнов – 1-м, Воробей – 43-м

08.12.2017 11:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

8 декабря на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене пройдет мужской спринт. От Беларуси выступят Роман Елетнов, Максим Воробей, Александр Дорожко и Виктор Кривко.

Дата проведения
8 декабря, 13.30
Онлайн гонки

Хохфильцен, Австрия. Спринт

Стартовый лист

1  Роман Елетнов
2  Руслан Ткаленко
3  Миха Довжан
4  Михаил Клечеров
5  Кароль Домбровски
6  Андржей Нендза-Кубинец
7  Матвей Елисеев
8  Михал Шима
9  Ремус Фаур
10  Хенрик Л’Абе Лунн
11  Серафин Вистнер
12  Нэтан Смит
13  Бенедикт Долль
14  Микко Лоукканхухта
15  Феликс Лейтнер
16  Лейф Нордгрин
17  Турстейн Стенерсен
18  Антон Пантов
19  Жан-Гийом Беатрикс
20  Томаш Крупчик
21  Михал Шлезингр
22  Ларс Хельге Биркеланд
23  Скотт Диксон
24  Олли Хииденсало
25  Клемен Бауэр
26  Мартин Отченаш
27  Фредрик Линдстрем
28  Кентен Фильон-Майе
29  Сергей Семенов
30  Тим Берк
31  Ондржей Моравец
32  Эрик Лессер
33  Яков Фак
34  Симон Эдер
35  Симон Шемп
36  Йоханнес Бо
37  Антон Шипулин
38  Мартен Фуркад
39  Дмитрий Пидручный
40  Тарьей Бо
41  Арнд Пайффер
42  Рене Захна
43  Максим Воробей
44  Гжегож Гузик
45  Томас Каукенас
46  Йонгу Ким
47  Марио Дольдер
48  Василий Подкорытов
49  Лоуэлл Бэйли
50  Симон Фуркад
51  Георге Бута
52  Оскар Муйжниек
53  Александр Логинов
54  Владимир Илиев
55  Апостолос Ангелис
56   Михаэль Реш
57  Антон Бабиков
58  Томас Бормолини
59  Йеспер Нелин
60  Кристиан Гоу
61  Беньямин Вегер
62  Тобиас Эберхард
63  Андрей Расторгуев
64  Микито Татизаки
65  Эдин Ходжич
66  Юлиан Эберхард
67  Митя Дриновец
68  Йоханнес Кюн
69  Кресимир Црнкович
70  Антон Синапов
71  Даумантс Луса
72  Теро Сеппяля
73  Лукаш Журек
74  Себастьян Самуэльссон
75  Матей Казар
76  Роман Еремин
77  Доминик Виндиш
78  Владимир Семаков
79  Шон Доэрти
80  Жереми Финелю
81  Михал Крчмарж
82  Калев Эрмитс
83  Лоренц Вягер
84  Лукас Хофер
85  Александр Дорожко
86  Симон Дестье
87  Скотт Гоу
88  Витаутас Строля
89  Тимофей Лапшин
90  Корнел Пукьяну
91  Уле Эйнар Бьорндален
92  Тсукаса Кобоноки
93  Максим Цветков
94  Даниэль Мезотич
95  Максим Браун
96  Тьерри Кенал
97  Пол Шоммер
98  Адам Вацлавик
99  Эмильен Жакелен
100  Евгений Гараничев
101  Мартин Егер
102  Виктор Кривко
103  Александр Жирный
104  Томаш Хасилла
105  Филипп Наврат
106  Димитар Герджиков
107  Брендан Грин
108  Эрленд Овренг Бьонтегорд
109  Роланд Лессинг
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
8 декабря на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене пройдет мужской спринт.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Николай Сигневич: «Признаться, не таким я представлял последний матч сезона»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика