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Бывший врач сборной США по гимнастике осужден на 60 лет за хранение детской порнографии
08.12.2017 12:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бывший врач сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассар осужден на 60 лет за хранение детской порнографии.
Данное решение вынес федеральный судья города Гранд-Рапидс, штат Мичиган.
Нассар признал, что в период с 2003 по 2016 год он хранил тысячи снимков и видеозаписей с детской порнографией.
Он также обвиняется в сексуальных домогательствах по отношению к молодым спортсменкам. Нассар признал свою вину в семи обвинениях. Всего против него было выдвинуто 130 исков от разных женщин. Среди пострадавших от действий Нассара – олимпийские чемпионки Александра Райсман, Габриэлле Дуглас и Маккайла Мароуни.
Слушания по делу о домогательствах пройдут в январе 2018 года.
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Бывший врач сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассар осужден на 60 лет за хранение детской порнографии.
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