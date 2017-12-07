ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бывший врач сборной США по гимнастике осужден на 60 лет за хранение детской порнографии

08.12.2017 12:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Бывший врач сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассар осужден на 60 лет за хранение детской порнографии.

Данное решение вынес федеральный судья города Гранд-Рапидс, штат Мичиган.

Нассар признал, что в период с 2003 по 2016 год он хранил тысячи снимков и видеозаписей с детской порнографией.

Он также обвиняется в сексуальных домогательствах по отношению к молодым спортсменкам. Нассар признал свою вину в семи обвинениях. Всего против него было выдвинуто 130 исков от разных женщин. Среди пострадавших от действий Нассара – олимпийские чемпионки Александра Райсман, Габриэлле Дуглас и Маккайла Мароуни.

Слушания по делу о домогательствах пройдут в январе 2018 года.

Еще одна чемпионка, которая рассказала об изнасиловании

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший врач сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассар осужден на 60 лет за хранение детской порнографии.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
БАТЭ заработал в еврокубковых матчах более 4 миллионов евро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика