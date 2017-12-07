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Родионов о проигрыше «Арсеналу» 0:6: «Нужно вставать, отряхиваться от всего этого и идти дальше»

08.12.2017 11:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард БАТЭ Виталий Родионов прокомментировал поражение от «Арсенала» (0:6) в матче Лиги Европы.

«Особо нечего говорить. Соперник был лучше нас и ничего не позволил создать впереди. При этом сам хорошо действовал в атаке. Конечно, после таких поражений чувствуешь себя сильно побитым. Тем не менее нужно вставать, отряхиваться от всего этого и идти дальше.

Главное, чему можно поучиться у «Арсенала», – работе с мячом. Пожалуй, это основной критерий, в котором «канониры» нас превосходят. Скорость принятия решений идет отсюда же. Чем лучше контролируешь мяч, тем больше возможностей быстрее действовать и предвидеть.

В матче не было момента, в который хотелось бы сказать: скорее бы все это закончилось. Мы действовали, как могли. Но, к сожалению, в этот вечер мы могли немногое. Такое бывает. Для нас в какой-то мере подобные игры даже полезны.

Обойма у «Арсенала» такая, что позволяет варьировать состав. Сложно сказать, какой вариант мощнее – сегодняшний или тот, что мы видели в Борисове. Мне кажется, они одинаково сильны. Каждый на своей позиции силен. У них можно много чего посмотреть и перенять. Поэтому мы получили ценный урок.

БАТЭ приехало поддержать немало болельщиков. Их настроение сейчас нетрудно понять, тем более они ожидали совсем другого итога. К сожалению, сейчас что имеем, то имеем. Благодарим поклонников за поддержку в течение сезона. Надеемся, в следующем году будут и победы, и положительные эмоции», – сказал Родионов.

 
 
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Форвард БАТЭ Виталий Родионов прокомментировал поражение от «Арсенала» (0:6) в матче Лиги Европы.

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