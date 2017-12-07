БАТЭ заработал в еврокубковых матчах более 4 миллионов евро

МИНСК, 8 дек — Sputnik. Борисовский футбольный клуб БАТЭ заработал на матчах Лиги Европы в сезоне 2017/18 4,2 миллиона евро, передает издание " Прессбол ".



© REUTERS/ Dylan Martinez "Арсенал" уделал БАТЭ в Лиге Европы

Наибольшая сумма – 2,6 миллиона евро – поступила в бюджет клуба за выход в групповой этап Лиги Европы. На 740 тысяч евро копилка борисовчан пополнилась за два квалификационных раунда Лиги Европы. Невыход в групповой этап Лиги Чемпионов принес команде 260 тысяч "выплаты солидарности".

За победу над "Кельном" БАТЭ получил 360 тысяч, две ничьи с сербской "Црвеной Звездой" пополнили "казну" еще на 240 тысяч.

Накануне борисовчане потерпели очередное поражение – в гостях БАТЭ уступил с разгромным счетом лондонскому "Арсеналу" (0:6). Находясь с пятью очками на последнем месте в группе H, команда Ермаковича завершила свое участие в еврокубках.

Поражение от "Арсенала" стало самым крупным для борисовчан с 1999 года, когда команда также на выезде уступила московскому "Локомотиву" со счетом 5:0.