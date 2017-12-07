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БАТЭ заработал в еврокубковых матчах более 4 миллионов евро
08.12.2017 12:24 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 дек — Sputnik. Борисовский футбольный клуб БАТЭ заработал на матчах Лиги Европы в сезоне 2017/18 4,2 миллиона евро, передает издание "
© REUTERS/ Dylan Martinez
Наибольшая сумма – 2,6 миллиона евро – поступила в бюджет клуба за выход в групповой этап Лиги Европы. На 740 тысяч евро копилка борисовчан пополнилась за два квалификационных раунда Лиги Европы. Невыход в групповой этап Лиги Чемпионов принес команде 260 тысяч "выплаты солидарности".
За победу над "Кельном" БАТЭ получил 360 тысяч, две ничьи с сербской "Црвеной Звездой" пополнили "казну" еще на 240 тысяч.
Накануне борисовчане потерпели очередное поражение – в гостях
Поражение от "Арсенала" стало самым крупным для борисовчан с 1999 года, когда команда также на выезде уступила московскому "Локомотиву" со счетом 5:0.
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После выездного поражения от лондонского "Арсенала" борисовчане завершили свое участие в еврокубках.
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