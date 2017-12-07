Шамко: спорт должен быть вне политики

ГОМЕЛЬ, 8 дек — Sputnik. Министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко уверен, что спорт должен быть вне политики.

"Спорт должен быть вне политики. И наша федерация по хоккею поддержала то заявление, Которое было сделано в пользу российской сборной", — заявил Шамко Sputnik в пятницу в Гомеле, где пройдет заседание Союзного Совмина.

"В спорте должны быть только спортивные аспекты — если кто то допустил промашки, то должна быть индивидуальная ответственность. Каждый должен за себя отвечать, а в данной ситуации принцип коллективной ответственности не должен действовать", — сказал министр.

По его мнению, когда ответственность возлагается на национальные команды — это не всегда правильно.

"У многих спортсменов короткий спортивный век и лишать его по сути единственной возможности выступить на олимпиаде — неправильно", — сказал министр.

По его словам, спортсмен участвует в олимпиаде не только ради собственных амбиций — это еще возможность выйти на соревнованиях с государственным флагом.

"Не просто выступить под белым флагом, а представить свою страну. Когда у тебя все забирают, а ты не виноват — получается двоякая ситуация", — отметил Шамко.

"Мы декларируем чистый спорт, и со стороны Беларуси проделана в этот отношении большая работа", — сказал министр.

По его словам, ситуация в спорте не должна быть политизирована, а забирать медали через пять или восемь лет — это не совсем здоровая конкурентная борьба.