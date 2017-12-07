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Пресс-секретарь Белого дома: «Решение по участию США в Олимпиаде-2018 пока не принято»
08.12.2017 12:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс заявила, что правительство США пока не приняло решение насчет того, выступит ли национальная команда в Пхенчхане-2018.
«Официальное решение пока не принято», – сказала Хакаби Сандерс.
По ее словам, власти США определяться с выбором ближе к началу Олимпиады, которая пройдет с 9 по 25 февраля.
«США с нетерпением ждут выступления на Олимпиаде в Южной Корее. Защита американцев – наш главный приоритет. Мы сотрудничаем с представителями Южной Кореи и другими странами-партнерами для обеспечения безопасности», – отметила пресс-секретарь в
Ранее посол США в ООН Никки Хейли
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Пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс заявила, что правительство США пока не приняло решение насчет того, выступит ли национальная команда в...
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