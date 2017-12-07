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Лукашенко прокомментировал ситуацию с допуском РФ на Олимпиаду-2018

08.12.2017 14:53 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 дек — Sputnik. Российским спортсменам на грядущих Олимпийских играх в Южной Корее необходимо доказать, что Россия — мощная спортивная держава, заявил в пятницу президент Беларуси Александр Лукашенко.

Лукашенко прокомментировал ситуацию с допуском РФ на Олимпиаду-2018
© Sputnik/
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Международный олимпийский комитет (МОК) решил отстранить Россию от участия в Олимпиаде-2018, в то же время разрешив "чистым спортсменам" выступить под нейтральными флагами.

"Мне трудно судить и говорить о том, что произошло. Что мы знаем? Мы знаем вот этот гвалт в СМИ: обидели, накатили, задавили и так далее. Пока нет абсолютно спокойных, взвешенных рассуждений. Не было, по крайней мере, до того, как президент России (правильно, я считаю) сделал заявление", — заявил Лукашенко в пятницу.

Президент Беларуси также считает, что каждый спортсмен при желании должен ехать на Олимпиаду "под любым флагом".

"Если бы это, не дай бог, случилось с белорусами, я бы поступил точно так. Ты можешь, это твоя жизнь, езжай и показывай результат", — сказал глава государства.

Лукашенко уверен, что Россия может решить сложившуюся проблему красиво, "доказав всему миру, что она — великая спортивная держава и по отношению к ней поступили несправедливо, если российские спортсмены туда поедут и выиграют и в сноуборде, и в лыжных гонках, и в биатлоне, в шорт-треке, и в хоккее". Он уверен, что такие результаты будут ярким свидетельством необоснованности претензий к РФ.

Лукашенко прокомментировал ситуацию с допуском РФ на Олимпиаду-2018
© Sputnik/ Гильем Бейкер
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В то же время, президент признался, что он не сторонник подхода, когда Россию "оптом" лишена участия. Каждый спортсмен, отметил он, должен нести личную ответственность за возможное применение допинга.

Так наказывать необходимо лишь в случае доказательства поддержки применения допинга на государственном уровне. Однако Лукашенко напомнил, что такого вывода МОК не сделал.

"Думаю, Россия это переживет. Надо просто поехать и показать, что Россия — мощная спортивная держава. И всем станет все понятно. А если поехать и занять последнее место, тогда вы знаете, какое мнение будет… Поэтому все в руках спортсменов. Езжай и доказывай", — отметил глава государства.

Президент добавил, что вскоре "пена схлынет, появится трезвость", тогда и должны быть оценки и рассуждения, в том числе и в самой России примут соответствующие меры.

"Я уверен, что без России мировой спорт обеднеет. Поэтому Россия все равно будет в этом олимпийском и мировом спортивном движении. В этом я на 100% убежден. Все в руках самой России и, прежде всего, спортсменов России", — заключил Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства уверен, что Россия сможет выйти из сложившейся ситуацию красиво.

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