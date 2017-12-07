Йоханнес Бё выиграл спринт второй этап Кубка мира в Хохфильцене

МИНСК, 8 дек — Sputnik. Норвежец Йоханнес Бё стал победителем мужской спринтерской гонки, которая прошла в пятницу в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

Бё преодолел дистанцию гонки за 24 минуты и 18,4 секунды, не допустив ни одного промаха. Вторым финишировал француз Мартен Фуркад с отставанием в 12,1 секунды. Третьим стал представитель из Словении Яков Фак.

Лучшим из представителей Беларуси в спринте стал Виктор Кривко, он показал лишь 61-е время. Роман Елетнов финишировал 66-м, Максим Воробей – 78-м, Александр Дорожко – 92-й.

Сергей Бочарников и Владимир Чепелин в Хохфильцен не приехали – тренер мужской сборной Василий Большаков отправил их на 2-й кубок IBU.

Сегодня также стартует женская спринтерская гонка – от Беларуси в ней будут участвовать Дарья Юркевич, Ирина Кривко, Дарья Домрачева и Надежда Скардино.