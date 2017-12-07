Криштиану Роналду: «Я лучший в истории»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился мнением о 5-м «Золотом мяче», который был вручен ему вчера.

«Я очень счастлив, это потрясающий момент моей карьеры. Я долго этого ждал. В прошлом году у нас был отличный сезон, победа в Лиге чемпионов и Евро, на личном уровне я стал лучшим бомбардиром ЛЧ.

Трофеи помогают завоевать «Золотой мяч», поэтому я благодарю своих товарищей по команде из «Реала» и сборной Португалии, которые были для меня очень важны, и всех, кто помог мне оказаться здесь.

Мотивирует ли меня противостояние с Месси? Возможно, в подсознании это есть, но я об этом не думаю. Моя мотивация – я сам. Я продолжаю бороться с собой, чтобы улучшить себя.

Конкуренция с Месси – это хорошо: всегда хочешь быть лучшим, выиграть больше трофеев. Я все еще мотивирован вставать по утрам на тренировки. Когда-нибудь это закончится, но пока я об этом не думаю.

Я не думал, что смогу догнать Месси по «Золотым мячам», когда отставал от него на четыре. Но все меняется, футбол дает возможность работать над собой и стараться двигаться вперед.

Чем выше ты забираешься, тем сильнее тебя критикуют. Я лучший футболист в истории. Вижу, что меня часто критикуют, но многие меня и защищают. Случайностей не бывает: вчера один рекорд, сегодня другой.

Одно из самых частых слов, которое я слышу – «поздравляю». Это признак того, что я делаю свою работу хорошо и на личном уровне в том числе», – сказал Роналду в интервью журналу France Football.