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КХЛ. Минское «Динамо» расторгло контракт с Кулаковым

08.12.2017 15:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Минское «Динамо» расторгло контракт с нападающим Александром Кулаковым.

34-летний нападающий сыграл за «зубров» 14 сезонов в чемпионате Беларуси и КХЛ, установив тем самым рекорд клуба.

В КХЛ за «Динамо» в активе Кулакова 396 поединков, в которых он забросил 52 шайбы и отдал 67 результативных передач. Нападающий помог клубу завоевать золотые, серебряные и бронзовые медали чемпионата Беларуси, два Кубка Беларуси и Кубок Шпенглера, четыре раза выйти в плей-офф Кубка Гагарина.

В нынешнем сезоне на счету Кулакова 6 (3+3) очков в 35 матчах. Подробную статистику смотрите здесь.

 
 
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Минское «Динамо» расторгло контракт с нападающим Александром Кулаковым.

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