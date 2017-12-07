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КХЛ. Минское «Динамо» расторгло контракт с Кулаковым
08.12.2017 15:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Минское
34-летний нападающий сыграл за «зубров» 14 сезонов в чемпионате Беларуси и
В КХЛ за «Динамо» в активе Кулакова 396 поединков, в которых он забросил 52 шайбы и отдал 67 результативных передач. Нападающий помог клубу завоевать золотые, серебряные и бронзовые медали чемпионата Беларуси, два Кубка Беларуси и Кубок Шпенглера, четыре раза выйти в плей-офф Кубка Гагарина.
В нынешнем сезоне на счету Кулакова 6 (3+3) очков в 35 матчах. Подробную статистику смотрите
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Минское «Динамо» расторгло контракт с нападающим Александром Кулаковым.
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