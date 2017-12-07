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Капитан сборной Перу Герреро дисквалифицирован на год за найденный в крови метаболит кокаина

08.12.2017 15:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Капитан сборной Перу Хосе Паоло Герреро не сыграет на ЧМ-2018.

Герреро дисквалифицирован на один год. Ему запрещено принимать участие в любых официальных футбольных матчах (включая товарищеские) на уровне сборных и клубов.

В крови 33-летнего игрока был найден метаболит кокаина – бензоилэкгонин, являющийся запрещенным веществом, относящимся к стимуляторам. Допинг-проба была взята после отборочного матча к ЧМ-2018 с Аргентиной 5 октября.

Дисквалификация вступает в силу задним числом, с 3 ноября, когда Герреро был предварительно отстранен от футбола на 30 дней.

 
 
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