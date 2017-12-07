Шарангович, Асташевич и Дерябин попали в расширенный состав молодежной сборной Беларуси на ЧМ-2018

Тренерский штаб молодежной (до 20 лет) сборной определился с расширенным составом на минский этап учебно-тренировочного сбора перед молодежным чемпионатом мира в высшем дивизионе, который пройдет в Баффало (США) с 26 декабря 2017 года по 6 января 2018 года.

В состав «молодежки» вошло 28 хоккеиста.

Вратари: Грищенко Андрей, Родик Дмитрий, Толопило Никита (все – ХК «U20», Экстралига).

Защитники: Буровцев Дмитрий, Габрусь Владислав, Гостев Андрей, , Зуев Никита, Каракулько Павел, Магалецкий Максим, Саврицкий Дмитрий (все «U20», Экстралига), Мартынюк Владислав (ХК «Куньлунь Ред Стар джуниор», МХЛ), Соколовский Владислав (ХК «Динамо-Молодечно», Экстралига), Дерябин Дмитрий (ХК «Динамо-Минск», КХЛ).

Нападающие: Анисимов Назар, Асташевич Арсений, Балтрук Артем, Бовбель Виктор, Гринкевич Дмитрий, Ивановский Леонид, Лукашевич Александр, Малащенко Геннадий, Николаев Кирилл, Пищук Сергей, Рядченко Владислав, Филяев Василий (все – ХК «U20», Экстралига), Дроздов Иван, Литвинов Илья (оба – ХК «Юность-Минск», Экстралига), Шарангович Егор (ХК «Динамо-Минск», КХЛ).

Отметим, Егор Шарангович и Дмитрий Дерябин присоединятся к команде 12 декабря. Заграничный «десант» белорусской «молодежки» укрепит команду 16 декабря в Штатах.