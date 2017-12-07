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Чемпионат России. «Урал» против «Арсенала»
08.12.2017 16:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
20-й тур РФПЛ стартует матчем «Урал» – «Арсенал». В воскресенье «Спартак» сразится с ЦСКА, в понедельник «Зенит» сыграет на выезде с «Ахматом», а «Локомотив» – с «Тосно».
Чемпионат России
20-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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20-й тур РФПЛ стартует матчем «Урал» – «Арсенал».
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