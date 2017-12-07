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Чемпионат России. «Урал» против «Арсенала»

08.12.2017 16:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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20-й тур РФПЛ стартует матчем «Урал» – «Арсенал». В воскресенье «Спартак» сразится с ЦСКА, в понедельник «Зенит» сыграет на выезде с «Ахматом», а «Локомотив» – с «Тосно».

Чемпионат России

20-й тур

Урал – Арсенал Тула
Дата проведения
8 декабря, 17.30, «СКБ-Банк Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Динамо Москва – Анжи
Дата проведения
9 декабря, 14.00, «Арена Химки»
превью матча онлайн статистика

 

Рубин – СКА Хабаровск
Дата проведения
9 декабря, 16.30, «Казань-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Амкар – Краснодар
Дата проведения
10 декабря, 14.00, «стадион Звезда»
превью матча онлайн статистика

 

Спартак – ЦСКА
Дата проведения
10 декабря, 16.30, «Открытие Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Ростов – Уфа
Дата проведения
10 декабря, 19.00, «Олимп-2»
превью матча онлайн статистика

 

Ахмат – Зенит
Дата проведения
11 декабря, 19.30, «Ахмат-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Тосно – Локомотив
Дата проведения
11 декабря, 19.30, «Петровский»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица РФПЛ

Статистика РФПЛ

 
 
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20-й тур РФПЛ стартует матчем «Урал» – «Арсенал».

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