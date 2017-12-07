Торбин назначен исполняющим обязанности генерального директора «Юности»

В результате реорганизации ГУ «Хоккейный клуб «Юность-Минск» изменилось руководство клуба, сообщает пресс-служба команды.

Исполняющим обязанности генерального директора назначен . Ранее специалист работал в должности спортивного директора команды.

Экс-гендиректор Алексей Прокопович перешел на работу в Государственное культурно-спортивное учреждение «Чижовка-Арена».

Напомним, Торбин ранее был заместителем генерального директора минского «Динамо». В июне 2010 года стал исполняющим обязанности генерального директора минского «Динамо», в апреле 2011 года утвержден в должности генерального директора. В 2013 году был уволен с должности генерального директора в связи с истечением срока трудового контракта.