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Торбин назначен исполняющим обязанности генерального директора «Юности»
08.12.2017 16:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
В результате реорганизации ГУ «Хоккейный клуб «Юность-Минск» изменилось руководство клуба, сообщает пресс-служба команды.
Исполняющим обязанности генерального директора назначен
Экс-гендиректор
Напомним, Торбин ранее был заместителем генерального директора минского «Динамо». В июне 2010 года стал исполняющим обязанности генерального директора минского «Динамо», в апреле 2011 года утвержден в должности генерального директора. В 2013 году был уволен с должности генерального директора в связи с истечением срока трудового контракта.
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В результате реорганизации ГУ «Хоккейный клуб «Юность-Минск» изменилось руководство клуба, сообщает пресс-служба команды.
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