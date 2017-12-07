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Александр Лукашенко: «Россиия надо просто поехать в Пхенчхан-2018 и показать, что она – мощная спортивная держава»

08.12.2017 16:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что российские спортсмены должны поехать в Пхенчхан-2018 даже под нейтральным флагом.

«Мне трудно судить и говорить о том, что произошло. Что мы знаем? Мы знаем вот этот гвалт в СМИ: обидели, накатили, задавили и так далее. Пока нет абсолютно спокойных, взвешенных рассуждений. Не было, по крайней мере, до того, как президент России, правильно, я считаю, сделал заявление.

Если бы это, не дай бог, случилось с белорусами, я бы поступил точно так. Ты можешь, это твоя жизнь, езжай и показывай результат.

Россия может решить сложившуюся проблему красиво, доказав всему миру, что она — великая спортивная держава и по отношению к ней поступили несправедливо, если российские спортсмены туда поедут и выиграют и в сноуборде, и в лыжных гонках, и в биатлоне, в шорт-треке, и в хоккее.

Думаю, Россия это переживет. Надо просто поехать и показать, что Россия — мощная спортивная держава. И всем станет все понятно. А если поехать и занять последнее место, тогда вы знаете, какое мнение будет… Поэтому все в руках спортсменов. Езжай и доказывай», – рассказал Лукашенко.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что российские спортсмены должны поехать в Пхенчхан-2018 даже под нейтральным флагом.

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