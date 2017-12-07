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Маевский о «деле Веремко»: «Кажется немного странным, когда несколько раз меняется одно решение»
08.12.2017 16:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский полузащитник «Астаны»
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– Если честно, не особо пристально следил за ситуацией. Но кажется немного странным, когда несколько раз меняется одно решение. Существует регламент, который необходимо соблюдать.
- Одной из причин, по которой ты в свое время выбрал «Астану» была возможность поиграть в еврокубках... Как впечатления?
– Очень крутые, конечно, и несравнимые ни с чем! Опыт квалификации Лиги чемпионов точно неоценим! Вспоминаю наши матчи – и домашние и выездные, когда вокруг тебя заполненные трибуны. Особенно в раунде плей-офф с «Селтиком»... Когда звучит гимн Лиги чемпионов, это, честно, непередаваемо! Это бесценный опыт. Потом была группа Лиги Европы. Я получил те эмоции, которые и хотел.
- До перехода в «Астану» были предложения от команд из других стран?
– Были предложения из России, Польши. Кипрский АПОЭЛ был. Тот январский период для меня получился сложным, нужно было сделать выбор и не ошибиться... По истечении года могу однозначно сказать, что правильно сделал, что выбрал «Астану», – сказал Маевский.
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Белорусский полузащитник «Астаны» Иван Маевский прокомментировал «дело Веремко».
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