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Дарья Домрачева: «Разницы в ощущениях по сравнению с Эстерсундом нет, но там были технические проблемы»
08.12.2017 17:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева прокомментировала свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене (1-е место).
«Остается то, над чем можно работать. Я не чувствую разницу в ощущениях по сравнению с Эстерсундом. Тогда результат был другим, но на то были технические причины. Важно верить в себя и свою команду. Мы с новым вдохновением приступим к работе.
Перед стартом было немножко жутко – понимали, что будет мягкая трасса, могут быть сложности на стрельбище. На пристрелке были другие условия: ни снега, ни ветра. Рада, что справилась», – сказала Домрачева в эфире «Матч ТВ».
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Дарья Домрачева: «Разницы в ощущениях по сравнению с Эстерсундом нет, но там были технические проблемы»
Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева прокомментировала свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене (1-е место).
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