Дарья Домрачева: «Разницы в ощущениях по сравнению с Эстерсундом нет, но там были технические проблемы»

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева прокомментировала свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене (1-е место).

«Остается то, над чем можно работать. Я не чувствую разницу в ощущениях по сравнению с Эстерсундом. Тогда результат был другим, но на то были технические причины. Важно верить в себя и свою команду. Мы с новым вдохновением приступим к работе.

Перед стартом было немножко жутко – понимали, что будет мягкая трасса, могут быть сложности на стрельбище. На пристрелке были другие условия: ни снега, ни ветра. Рада, что справилась», – сказала Домрачева в эфире «Матч ТВ».