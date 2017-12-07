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Кубок мира. Женская сборная Беларуси продемонстрировала лучший старт за шесть лет
08.12.2017 17:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
На втором этапе Кубка мира в Хохфильцене белорусская биатлонистка
Таким образом, на счету белорусской команды 2 победы в четырех гонках нынешнего сезона. Ранее в Эстерсунде индивидуальную гонку выиграла
Отметим, что это лучший старт в Кубках мира для женской сборной Беларуси за шесть лет. В сезоне 2011/12 после двух этапов национальная команда также одержала две победы.
Завтра в 16.45 по белорусскому времени состоится гонка преследования в Хохфильцене.
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На втором этапе Кубка мира в Хохфильцене белорусская биатлонистка Дарья Домрачева одержала победу в спринте.
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