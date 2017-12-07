Кубок мира. Женская сборная Беларуси продемонстрировала лучший старт за шесть лет

На втором этапе Кубка мира в Хохфильцене белорусская биатлонистка одержала победу в спринте.

Таким образом, на счету белорусской команды 2 победы в четырех гонках нынешнего сезона. Ранее в Эстерсунде индивидуальную гонку выиграла .

Отметим, что это лучший старт в Кубках мира для женской сборной Беларуси за шесть лет. В сезоне 2011/12 после двух этапов национальная команда также одержала две победы.

Завтра в 16.45 по белорусскому времени состоится гонка преследования в Хохфильцене.