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Кубок мира. Женская сборная Беларуси продемонстрировала лучший старт за шесть лет

08.12.2017 17:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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На втором этапе Кубка мира в Хохфильцене белорусская биатлонистка Дарья Домрачева одержала победу в спринте.

Таким образом, на счету белорусской команды 2 победы в четырех гонках нынешнего сезона. Ранее в Эстерсунде индивидуальную гонку выиграла Надежда Скардино.

Отметим, что это лучший старт в Кубках мира для женской сборной Беларуси за шесть лет. В сезоне 2011/12 после двух этапов национальная команда также одержала две победы.

Завтра в 16.45 по белорусскому времени состоится гонка преследования в Хохфильцене.

 
 
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На втором этапе Кубка мира в Хохфильцене белорусская биатлонистка Дарья Домрачева одержала победу в спринте.

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