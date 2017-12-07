|
Золотая Даша: Домрачева выиграла спринт в шведском Хохфильцене
08.12.2017 17:31 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 дек – Sputnik. Известная белорусская биатлонистка, трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева выиграла спринт второго этапа Кубка мира по биатлону в шведском Хохфильцене.
Гонка на 7,5 километра прошла с ложных погодных условиях – во время соревнований шел сильный снег.
Белорусская биатлонистка прошла трассу без промахов и показала на финише лучшее время – 21:52,7.
Второе место заняла словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина (1 промах, +23.1), третье — итальянка Доротея Вирер (1; +29.0).
Надежда Скардино финишировала 26-й (2; +1:35,3), Ирина Кривко — 35-й (2; +1:53.0), Дарья Юркевич — 83-й (2; +3:17.8).
Для лидера белорусской сборной "золото" в Хохфильцене стало 29-м за все время ее выступления в этапах Кубка мира, последнюю медаль высшего достоинства Домрачева завоевала в марте 2015 года в российском Ханты-Мансийске в гонке преследования.
В субботу 9 декабря в Хохфильцене пройдут мужской (12,5 километра) и женский пасьюты (10 километров).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская спортсменка в сложных погодных условиях не сделала ни одного промаха на огневых рубежах.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии