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Золотая Даша: Домрачева выиграла спринт в шведском Хохфильцене

08.12.2017 17:31 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 дек – Sputnik. Известная белорусская биатлонистка, трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева выиграла спринт второго этапа Кубка мира по биатлону в шведском Хохфильцене.

Золотая Даша: Домрачева выиграла спринт в шведском Хохфильцене
© Фото: Андрей Иванов / "Биатлон online"
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Гонка на 7,5 километра прошла с ложных погодных условиях – во время соревнований шел сильный снег.

Белорусская биатлонистка прошла трассу без промахов и показала на финише лучшее время – 21:52,7.

Второе место заняла словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина (1 промах, +23.1), третье — итальянка Доротея Вирер (1; +29.0).

Надежда Скардино финишировала 26-й (2; +1:35,3), Ирина Кривко — 35-й (2; +1:53.0), Дарья Юркевич — 83-й (2; +3:17.8).

Для лидера белорусской сборной "золото" в Хохфильцене стало 29-м за все время ее выступления в этапах Кубка мира, последнюю медаль высшего достоинства Домрачева завоевала в марте 2015 года в российском Ханты-Мансийске в гонке преследования.

В субботу 9 декабря в Хохфильцене пройдут мужской (12,5 километра) и женский пасьюты (10 километров).

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская спортсменка в сложных погодных условиях не сделала ни одного промаха на огневых рубежах.

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